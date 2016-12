LIGUE 2 MOBILIS - 13E JOURNÉE Mission difficile pour le trio de tête

Le trio de tête de la Ligue 2 Mobilis aura du pain sur la planche aujourd'hui, lors de la 13e journée de championnat, notamment la JSM Béjaïa (2e) qui sera en danger chez le MC El-Eulma, lequel a un besoin urgent de points à quelques encablures de la fin de la phase aller. Le duel Paradou AC (1er) - CA Bordj Bou Arréridj (4e) sera le plus attendu et devrait tenir toutes ses promesses car mettant aux prises des clubs ambitieux qui restent sur d'importantes victoires, respectivement (2-0) chez l'ASO Chlef et (1-0) contre le MCEE. Autres affiches du week-end en L2, les rencontres MCEE-JSMB et USM Blida - ASO Chlef, soit entre anciens pensionnaires de l'élite. Ces matchs à grands enjeux devraient donner lieu à de chaudes empoignades, sachant que certains clubs ont des objectifs diamétralement opposés, car si le MCEE (14e) espère se sortir de la zone de relégation, la JSMB, l'USMB (2e), le CABBA et l'ASO (5e) visent tout bonnement l'accession en Ligue 1. Le club eulmi, qui accuse déjà six points de retard sur le premier non-relégable, l'AS Khroub, est dans l'obligation de réagir dès cette 13e journée, pour éviter d'être prématurément condamné au purgatoire. Ses concurrents directs pour le maintien, le GC Mascara (14e) et le RC Arba (16e), sont dans la même situation et n'ont plus droit à l'erreur. Ils auront, eux aussi, la chance de jouer à domicile, respectivement contre l'Amel Boussaâda (8e) et l'ASK (12e). Les autres rencontres, CRB Aïn Fakroun-JSM Skikda, MC Saïda-WA Boufarik et US Biskra-ASM Oran auront leur importance surtout pour le maintien et vaudront donc le détour. Tous les matchs de cette 13e journée sont prévus en présence du public, sauf au stade Messaoud-Zeggar d'El-Eulma, en raison du huis clos qui pèse sur le club local.