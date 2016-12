QATAR (10E JOURNÉE) Bounedjah, grand artisan de la victoire d'Essad

L'attaquant algérien, Baghdad Bounedjah, auteur de trois buts et son compatriote Youghourta Hamroun (1 but), ont pris une part prépondérante sur la large victoire de leur équipe, Essad du Qatar devant Errayane (5-0), en match comptant pour la 10e journée du championnat du Qatar de football disputé mercredi soir à Doha (Qatar). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bounedjah (43 s.pen, 48 et 73), Xavi (54) et Hamroun (66). Le triplé de Bounedjah lui permet de consolider sa première place au classement des buteurs avec 13 buts. Cette victoire est la 7e dont la 3e consécutive pour Essad qui lui permet de prendre la 2e place avec 24 pts, à une longueur du leader El-Djeich, battu par Lakhouiya, club de l'entraîneur algérien Djamel Belmadi.