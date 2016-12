USMH-O.MÉDÉA (COUPE D'ALGÉRIE) Ali Malek défend la programmation

Le président de la commission de la coupe d'Algérie Ali Malek a affirmé avant-hier que la décision de délocaliser le match USM Harrach-Olympique Médéa au stade du 20-Août1955 était «réglementaire et irrévocable», au moment où la direction harrachie a parlé d'«injustice». «Le stade du 1er Novembre d'El-Mohammadia ne remplit pas toutes les conditions pour accueillir une rencontre de coupe d'Algérie et de surcroît entre deux clubs de Ligue 1. Nous avons décidé alors de programmer ce match au stade du 20-Août 1955. La décision est réglementaire et irrévocable», a indiqué le premier responsable de la commission de Dame coupe. «La commission de la coupe d'Algérie est une structure indépendante et elle a le droit de juger si telle enceinte est conforme aux normes ou non. Si le stade d'El-Harrach est homologué pour les matchs du championnat, il peut ne pas l'être automatiquement en coupe d'Algérie, une épreuve qui peut drainer une foule nombreuse», a-t-il précisé.