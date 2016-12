CS CONSTANTINE- NA HUSSEIN DEY (AUJOURD'HUI - 16H) Le Nasria veut surprendre les Sanafir

Par Bachir BOUTEBINA -

Si du côté des Clubistes, il va falloir renouer à tout prix avec les trois points, avant d'aller défier le MCO à Oran, les Nahdistes n'en pensent pas moins avant d'accueillir le MOB

Cet après-midi, le stade Hamlaoui de Constantine abritera une belle rencontre qui mettra aux prises les Sanafir de l'antique Cirta et les Sang et Or d'Hussein Dey. L'ancestrale capitale de l'Est qui vient de perdre à son tour son emblématique figure du malouf, en la personne du défunt Hadj Mohamed Tahar Fergani, le prestigieux Doyen de la ville des Ponts, aura certainement une forte pensée pour celui que tout Constantine considérait comme le patron numéro un de la culture, profondément ancrée chez tous les fans du CSC. Un CS Constantine qui aura ainsi à coeur de redorer son football actuellement mis à mal, et encore terni par le départ sans crier gare du coach espagnol Vicario. Un fait accompli qui a totalement pris de revers les Sanafir, avant d'accueillir aujourd'hui un Nasria qui jouera pourquoi pas pour la gagne, en guise de confirmation de sa dernière victoire en date aux dépens du DRB Tadjenanet (2-1). Certes, les Nahdistes ont arraché à Alger un très difficile succès mais qui a mis fin à une longue série de six matchs sans victoire. Le coach Alain Michel dont la patience a fini par payer contre le Difaâ de l'Est, va donc s'évertuer pour aligner cet après-midi un onze du Nasr d'Hussein Dey, réellement capable de contrer un hôte clubiste qui ne gagne plus à domicile.

Il est vrai que le CSC que va désormais driver Sellami, le désormais ex-adjoint de Vicario, est revenu de Batna avec un précieux point du nul (0-0). Il n'en demeure pas moins que les Sanafir comptent actuellement 14 points seulement dans leur escarcelle, soit un de moins que l'ex-Milaha. Il est donc très clair que sur le plan comptable, les deux prestigieux antagonistes du jour, vont tout faire pour s'éloigner d'une zone rouge qui concerne beaucoup de ténors, et parmi lesquels le CSC et le NAHD sont directement concernés. Si du côté des Clubistes, il falloir renouer à tout prix avec les trois points, avant d'aller défier le MCO à Oran, les Nahdistes n'en pensent pas moins avant d'accueillir le MOB, et pensent qu'ils sont capables de mettre à profit la très mauvaise passe dans laquelle se trouve aujourd'hui les Sanafir, et qui perdure. Il est vrai que le coach Alain Michel va devoir se passer des précieux services de Benamara et celui d'El Orfi, pour cause de suspension.

Il reste que les Herida, Gasmi, Walid Ardji, et autres le capitaine Bendebka, peuvent surprendre un CS Constantine qui continue de souffler le chaud et le froid. Les Bezzaz, Guerabis, Benayada, Sameur et consorts, éprouvent aujourd'hui les pires difficultés pour retrouver leur véritable allant, au point où les Sanafir risquent gros cet après-midi contre des Sang et Or du Nasria qui retrouve peu à peu son football.