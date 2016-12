EX-PRÉSIDENT DU MOB Yahia Hammouche n'est plus...

Par Boualem CHOUALI -

Il est parti aussi vite qu'il a vécu... sa vie ayant été pleine de mouvement et d'activités...il était sur tous les fronts, aussi bien politique, sportif que culturel...militant infatigable de toutes les causes justes...de tamazight et du combat démocratique...il était l'ami des pauvres, des poètes, des écrivains, des artistes,...bref des créateurs...il s'est distingué d'abord en qualité de militant engagé et parfois même enragé du MCB. Tamazight pour lui c'était sa vie... «Ma ulac tamazight Ulac Ulac ulac!» ne cessait-il de dire bien avant même que l'autre icône de la cause, Maâtoub en l'occurrence la chante. Il a tout donné pour la cause amazighe...ses idées, son temps et son argent. Un militant de gauche plus que convaincu, mais sans qu'il soit lié organiquement à aucune structure politique. La culture et le sport faisaient partie de sa vie...son oxygène. Il a soutenu et aidé moralement, physiquement et financièrement toutes les actions culturelles, autonomes et indépendantes notamment. Pour lui, la culture était la seule voie qui mène à l'épanouissement de la société, car elle relève de l'acquis et non de l'inné. Quant au mouvement sportif, il l'a tout simplement marqué de son empreinte en intégrant le club populaire de la Soummam pour devenir son président pour un mandat olympique au milieu des années 1990. Ses idées et sa clairvoyance ont révolutionné le club en matière de gestion. Est-il nécessaire de rappeler qu'il était le premier à engager un commissaire aux comptes pour attester et contrôler les finances du club. Devant la situation plus que désastreuse que traverse le club aujourd'hui, Yahia Hammouche, était le premier à avoir proposé un «audit» des comptes et de la gestion notamment financière du club, mais surtout la réévaluation du patrimoine du club aussi bien matériel qu'immatériel...

Sa dernière semaine, il l'a consacrée pour l'hommage à Saïd Mekbel. L'hommage passé, en compagnie de Nazim, fils de Saïd Mekbel, Yahia s'est penché sur la situation du MOB. Il a pratiquement contacté tout le monde. Ses dernières paroles avec ses amis, ses camarades et l'entourage du club, ont été pour le MOB justement «attention ne laissez pas le MOB tomber...», avait-il laissé comme serment pour la grande famille des Vert et Noir. Aujourd'hui, ce club populaire à qui il a beaucoup donné est orphelin de ses idées, de son amour...car il avait un amour sincère pour le MOB... C'est toute la famille des Crabes qui est en deuil. Adieu président...Repose en paix camarade...Paix à ton âme...