FOOTBALL LEAKS Quatre questions pour comprendre le scandale

Ces trois stars mondiales sont impliquées dans ce scandale

L'enquête Football Leaks, menée par European Investigative Collaborations (EIC), a pour le moment révélé les montages fiscaux dont bénéficiaient sept clients de l'agent portugais Jorge Mendes. Explications sur l'enquête.

A l'origine, Football Leaks était un site Internet lancé en 2015 qui publiait des documents confidentiels. Football Leaks publiait des contrats de joueurs et apportait des précisions sur les transferts de certains joueurs.



Qu'est-ce que Football Leaks?

Les contrats de Gareth Bale, James Rodriguez et Anthony Martial ont notamment été révélés par le site. De même que les dessous illégaux d'un contrat passé par le FC Twente, club néerlandais, avec le fond d'investissement Doyen Sports, spécialisé dans les accords de TPO (tierce propriété), où les clubs cèdent une partie des droits économiques d'un joueur. Cette manoeuvre avait valu trois ans d'interdiction de participer à toute compétition européenne pour le club néerlandais. Le site comprendrait plusieurs administrateurs portugais, et des serveurs en Russie. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel, premier média a avoir reçu les 18,6 millions de documents, aurait rencontré l'homme à l'origine des fuites. Il serait portugais, travaillerait avec un groupe de bénévoles, et se ferait appeler «John». D'après l'hebdomadaire allemand, «John», qui est recherché par la justice portugaise, serait un véritable passionné de football, aux connaissances encyclopédiques. Il parlerait cinq langues et serait actuellement en cours d'apprentissage de deux autres.



D'où viennent les révélations?

Les révélations viennent de plusieurs médias européens. Football Leaks a initialement transmis 18,6 millions de documents confidentiels à Der Spiegel. L'hebdomadaire allemand a partagé ces millions de documents avec European Investigative Collaborations (EIC), un collectif regroupant douze médias européens: Les hebdomadaires Der Spiegel (Allemagne), Falter (Autriche), L'Espresso (Italie), Newsweek (Serbie), The Sunday Times (Royaume -Uni), Expresso (Portugal), les quotidiens Le Soir (Belgique), Politiken (Danemark), El Mundo (Espagne), NRC Handelsblad (Pays-Bas), les sites Mediapart (France) et The Black Sea (Roumanie) sont ainsi associés à travers une charte et ont développé des outils d'investigation qui leur permettent notamment de traiter et d'analyser des millions de données. L'enquête Football Leaks, dont la publication s'étalera sur trois semaines, est le fruit de l'analyse de 18,6 millions de documents soit 1900 gigaoctets de données informatiques. Cela représente plus de documents que pour les Panama Papers (11,5 millions de documents). Pendant sept mois, 60 journalistes associés à huit développeurs informatiques ont ainsi épluché les données.



Qui est mis en cause?

Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, José Mourinho, tels sont les premiers noms cités par des accusations de dissimulation fiscale. Les deux joueurs ainsi que l'entraîneur sont tous clients d'un seul homme: Jorge Mendes, l'agent portugais, un des plus influents au monde. Ce dernier, également mis en cause, conteste toute accusation.

Pourtant selon l'enquête, Mendes aurait permis à sept de ses clients de dissimuler 188 millions grâce à «un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore en Irlande, aux îles Vierges britanniques, au Panama et en Suisse». Cristiano Ronaldo est ainsi accusé par l'EIC d'avoir «disimulé 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux, grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les îles Vierges britanniques». José Mourinho, entraîneur de Manchester United aurait lui dissimulé 12 millions d'euros au fisc. L'argent était placé sur un compte suisse détenu par une société écran immatriculée aux îles Vierges britanniques. Quand à Radamel Falcao, il aurait dissimulé environ 1,3 million d'euros en Suisse lorsqu'il évoluait à l'Atlético de Madrid (2011-2013). Joao Moutinho, Pepe, Fabio Coentrao, Ricardo Carvalho, également membres du portefeuille de Mendes, ainsi que Mesut Özil sont également visés par ces révélations. Ce ne sont là que les premiers noms d'une liste qui va s'élargir durant trois semaines. «La France n'est pas exclue. Il y en aura pour tout le monde: des joueurs français, à l'étranger comme en Ligue 1. Ou des étrangers qui jouent en Ligue 1, et des clubs», prévient Fabrice Arfi, responsable du pôle enquêtes de Mediapart dans les colonnes de L'Equipe.



Quelles peuvent être les conséquences?

Depuis les révélations des montages financiers, le Trésor Public espagnol a annoncé vouloir «réaliser les inspections opportunes» pour éclaircir la situation fiscale de Cristiano Ronaldo. «Les informations dont dispose le ministère du Budget correspondent à celles qui ont été portées à notre connaissance par les médias», a réagi samedi le secrétaire d'Etat José Enrique Fernandez de Moya au micro de la radio espagnole Cadena Cope. «Ce que je peux dire, c'est que l'administration fiscale est un organisme extrêmement professionnel et il va de soi qu'elle va réaliser les inspections qu'elle estime opportunes», a-t-il ajouté. La société Gestifute, qui appartient à Jorge Mendes, a pressenti la publication de l'enquête, et a publié vendredi matin un communiqué assurant que Ronaldo et Mourinho respectaient «pleinement leurs obligations fiscales vis-à-vis des autorités espagnoles et britanniques», et que ni l'un ni l'autre «n'ont été impliqués dans des procédures judiciaires de la commission de fraude fiscale