LIGUE 1 MOBILIS - 14E JOURNÉE:USM BEL ABBÈS-JS KABYLIE (AUJOURD'HUI - 15H) Défaite interdite pour les Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Un match capital pour le maintien de la JSK

Contrairement à des Canaris devenus complètement quelconques, les gars de la Mékerra sont par contre actuellement en verve chez eux.

Aujourd'hui, ce sera au tour de la capitale de la Mekerra d'accueillir les Canaris kabyles du Djurdjura, à l'occasion d'un match qui devra faire le plein au stade du 24-Février de Sidi Bel Abbès, antre préféré et actuellement imprenable de la redoutable El Khedra de l'USMBA. Les Bélabèsiens qui ont fait chuter les Rouge et Noir de l'USM Alger, lors du précédent round, occupent désormais le 7ème rang avec 18 pts, en compagnie de la JS Saoura, et accueillent cet après-midi un ténor kabyle actuellement en très fâcheuse posture au classement. Pour preuve, la JSK se retrouve aujourd'hui reléguée à la 14ème place avec 13 pts, qu'elle partage avec le CR Belouizdad, son prochain adversaire. La dernière défaite essuyée pour la première fois à Tizi Ouzou contre l'O Médéa, a provoqué un sérieux désordre au sein des Canaris Kabyles, et d'une telle ampleur, que désormais même le coach Sofiane Hidoussi risque fort de jouer sa tête face à l'USM Bel Abbès. Pis encore, c'est un onze du Djurdjura complètement décimé dans ses rangs, qui va se présenter devant un hôte bélabèsien très conquérant au 24-Février, et donc capable d'enfoncer à son tour une formation visiteuse, bel et bien aux abois. Contrairement à des Canaris devenus complètement quelconques, les gars de la Mékerra sont par contre actuellement en verve chez eux, et le coach Chérif El Ouazzani, ne va rien changer au sein d'une équipe de l'USMBA en réussite. Avec une attaque très percutante, et au sein de laquelle le duo Lamali-Balegh est capable de faire la différence à tout instant, il est clair que les coéquipiers de l'excellent Sidhoum, vont certainement mettre à mal les Canaris. Un ténor kabyle qui va tenter de son côté, de miser sur un véritable sursaut d'orgueil, afin d'éviter la perte d'un match qui pourrait plonger toute la Kabylie dans le désarroi total, tant le spectre de la relégation est plus que jamais présent au JSK. Le coach Hidoussi alignera ainsi un onze inédit, et au sein duquel, les Mebarki, Boulaouidet, Redouani, et consorts, n'ont guère plus le choix, sinon celui de prouver aux milliers de supporters kabyles, que malgré l'absence des Raïah, Aïboud, Ferhani, et ceux que la direction a définitivement libérés, à l'instar de Ziaya et Herbache, sans oublier le cas du joueur Benkablia dont le sort est désormais scellé, les Canaris peuvent revenir de Sidi Bel Abbès avec au minimum le point du nul. Les jeunes Guemroud, Renaï, Meziane, et autres le très talentueux prometteur Benabou, figureront cet après-midi sur la liste des 18 Canaris qui vont devoir jouer en véritables guerriers comme l'a clairement exigé le coach Hidoussi. La défaite est totalement interdite pour un ténor kabyle dont la prestigieuse «aura» a été sérieusement ébranlée, après la mise à l'écart de Zafour par Hannachi, et la liste des partants risque fort de s'allonger en cas d'un autre revers des gars du Djurdjura, aujourd'hui dans la Mekerra.

Le duo Hidoussi-Adjali, nouvellement constitué, va-t-il s'avérer payant pour des Canaris complètement new-look, et qui portent désormais tous les espoirs de la Kabylie? En tout cas, cet après-midi au 24-Février de Sidi Bel Abbès, ça passera ou ça cassera pour la JSK!