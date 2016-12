COUPES EUROPÉENNES Sept Algériens qualifiés en 8es de finale

Par Saïd MEKKI -

Yacine Brahimi a réussi une magnifique talonnade à la Madjer

Des six joueurs algériens en course dans la phase des poules de la Ligue des champions d'Europe, quatre se sont qualifiés avec leurs clubs respectifs en 8es de finale de cette compétition européenne, alors que Hanni en Europa League a été le seul titularisé.

Ainsi donc Islam Slimani et Ryad Mahrez (Leicester City, Angleterre), Faouzi Ghoulam (Naples, Italie) et Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal) seront donc bien présents lors du prochain tour.

Seulement les deux premiers, à savoir Slimani et Mahrez n'ont pas participé au dernier match de leur équipe dans cette 6e journée de la Ligue des champions pour la simple raison d'un choix de leur coach.

Claude Ranieri n'a pas retenu ses deux internationaux algériens pour ce déplacement au Portugal dans la mesure où l'équipe est déjà qualifiée avant terme. Ils sont restés en Angleterre pour préparer leur prochain match de championnat. Ce qui leur permet également de souffler quelque peu de par leur utilisation régulière.

Or, cette situation a privé les Algériens de voir la confrontation entre Slimani et Mahrez d'une part et Brahimi d'autre part.

En l'absence du duo Slimani-Mahrez, les Algériens ont donc suivi avec attention Brahimi. Et ce dernier ne les a vraiment pas déçus puisqu'il a marqué un but qui les a fait revenir à l'année 1987 lorsqu'un certain Madjer avait marqué un but d'anthologie face au Bayern dans cette même compétition avec une talonnade. Et des années plus tard Brahimi réussit un geste similaire. Porto a gagné (5-0) face aux Foxes, avec un but à 'la Madjer'' de Brahimi qui signait pour l'occasion sa première titularisation dans l'épreuve cette saison.

«J'ai bénéficié d'une superbe passe de mon coéquipier, Maxi, et je n'avais plus qu'à tenter le geste et ça a marché», a expliqué Brahimi après la fin de la rencontre.

On jouait la 44e minute, quand Yacine a initié une action initiée à gauche, où la balle va circuler, trois passes, un centre de Maxi Pereira dégagé, la balle revient et nouveau centre de Pereira au premier poteau où se trouve Brahimi qui marque d'une talonnade à la Madjer le troisième but.

En deuxième période, il lance l'action du cinquième but.

Ainsi Brahimi comptabilise son deuxième match complet de la saison.Ce qui est de bon augure pour la sélection algérienne qui compte bien sur Brahimi lors de la prochaine CAN 2027 au Gabon.

Mieux, l'UEFA a retenu le but de l'attaquant algérien, Yacine Brahimi pour le sondage du meilleur but de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions.

Outre sa beauté, dans la conception et la conclusion, «le but de Brahimi était plein de sens», selon le site de l'UEFA, car «inscrit par un Algérien, d'une talonnade, en Ligue des champions et sous les couleurs du FC Porto». Sans autre commentaire de notre part.

De son côté Fawzi Ghoulam et Naples, eux, ont terminé premiers de leur poule après leur dernière victoire en déplacement face au Benfica Lisbonne. D'ailleurs, l'international algérien a été derrière l'action qui a ramené le dernier but de son équipe (2-1) face à Benfica.

Il s'agit de la troisième passe décisive de Ghoulam en six matchs de Champions League cette saison et sa sixième toutes compétitions confondues.

Ainsi donc, Ghoulam disputera son premier match des 8es de finales de la Ligue des champions.

Pour sa part, Rachid Ghezzal et son club français, Lyon, sont reversés en 16es de finale de l'Europa League, après s'être contentés d'un nul 0-0 à domicile face à Séville (Espagne), terminant à la 3e place de leur groupe. Les Lyonnais devraient gagner par deux buts d'écart pour espérer se qualifier. Ce qui, malheureusement n'a pas été fait. Ghezzal et son équipe sont donc reversés en Europa League.

Par contre, l'attaquant Hilal Soudani et son club croate, le Dinamo Zagreb, ont enregistré leur sixième défaite en autant de matchs pour être le plus logiquement éliminés. A noter que, bien que l'international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, ait été ménagé du déplacement de son équipe anglaise à Porto (défaite 5-0), il a terminé quatrième meilleur buteur de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Europe de football clôturée mercredi soir avec quatre réalisations.



Europa League: Belfodil et Henni qualifiés

En Europa League, deux joueurs n'ont pas participé avec leurs clubs respectifs et il s'agit de Nabil Bentaleb (Schalke 04) et Ishak Belfodil (Standard). Quant à Henni, il a bel et bien joué avec son équipe. Déja qualifié, Anderlecht qui recevait Saint-Etienne avait pour seul enjeu de garder la première place. Après avoir facilement mené 2-0 les Belges tombent dans la facilité et l'ASSE inscrit trois buts aux 62', 67' et 74e minutes. Sofiane Henni entré en jeu à la 66e n'a pas pu grand chose contre la défaite des siens 2-3, même s'il a eu l'occasion de marquer.

Pour le reste, Schalke qui comptait 8 points d'avance sur ses adversaires a connu sa première défaite européenne à Salzbourg avec une équipe très largement remaniée. Nabil Bentaleb grippé avait été laissé au repos. Belfodil est suspendu pour la réception d'Ajax. Ainsi, le Standard de Liège privé de son maître à jouer Ishak Belfodil suspendu pour cumul de cartons a été éliminé après avoir concédé le match nul 1-1 face à un Ajax Amsterdam. C'est la victoire du Celta Vigo en Grèce, 0-2 contre un Panathinaikos hors du coup depuis longtemps qui a sorti les Belges qui étaient à égalité de points avec les Espagnols avant cette dernière journée.

Il est enfin intéressant de noter que Farès Bahlouli était sur le banc pour sa première convocation avec le Standard. D'autre part, l'international algérien, Nabil Bentaleb, a été laissé au repos par son entraîneur à Schalke 04 à l'occasion du déplacement en Autriche pour y affronter le Red Bull Salzbourg.

