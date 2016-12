ABEID, JOUEUR DU FC DIJON "On veut faire quelque chose à la CAN"

Le milieu de terrain du FC Dijon Mehdi Abeid, a estimé que la qualification de la sélection nationale pour la Coupe du monde 2018 reste «possible», malgré le retard cumulé lors des deux premières journées des éliminatoires. «Même si nous n'avons pris qu'un point en deux matchs, la qualification pour la Coupe du monde 2018 reste possible», a déclaré Abeid dans un entretien au site spécialisé SoFoot. L'international algérien est également revenu sur la situation que traversent les Verts après le match nul face au Cameroun (1-1) et la défaite devant le Nigeria (3-1) en qualifications du Mondial russe. «Ce n'est pas une période facile... C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, on a un nouveau coach. On va pouvoir travailler sereinement. Bien préparer la CAN, où nous voulons faire quelque chose», a-t-il déclaré.