CAN -2016 DE HANDBALL (DAMES) L'Angola remporte le trophée

La sélection angolaise de handball a battu son homologue tunisienne, tenante du titre, 36 à 17 (mi-temps: 7-16), en finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN dames, Angola-2016), disputée mercredi soir à Luanda. Les deux sélections ont assuré leur qualification pour le Mondial 2017 prévu en Allemagne. Le sept tunisien s'est qualifié à la finale sur tapis vert, rappelle-t-on, après la disqualification du Sénégal, vainqueur lundi en demi-finale disputée, suite à une réserve tunisienne contre la participation irrégulière de la joueuse sénégalaise Doungou Camara qui avait endossé le maillot français lors du Championnat du monde juniors 2014. Le Cameroun repêché, est donc l'équipe classée 3ème de la CAN 2016 et qualifiée pour le prochain Championnat du monde en Allemagne, en compagnie des deux finalistes.