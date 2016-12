CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DAMES DE VOLLEY-BALL Le GSP en finale aujourd'hui contre Al-Ahly

Les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers se sont imposées devant leurs homologues bahreïnies d'Al Bahreïni sur le score de 3 sets à 0 (25-5, 25-12, 25-11), en match comptant pour la 4e journée du Championnat arabe des clubs (dames), disputé avant-hier au Caire.

C'est la quatrième victoire de rang des Pétrolières, après celles obtenues, face aux Libanaises d'Al-Matine (25-18, 25-15, 25-20), les Marocaines de Difaâ Hassani El-Jadida (25-14, 25-11, 25-16), et Jordaniennes de Di-Lassal (25-02, 25-06, 25-10).

Les Algériennes qui n'ont pas concédé le moindre set depuis le début de la compétition, seront opposées aux Egyptiennes d'Al-Ahly, aujourd'hui, et dont le vainqueur sera sacré champion arabe. La compétition, qui se déroule du 5 au 11 décembre en présence de six clubs seulement, se joue sous forme d'un mini-championnat. L'équipe qui récoltera le plus de points à la fin de l'épreuve sera sacrée championne arabe.