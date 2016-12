CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL SUR FAUTEUIL ROULANT Sept équipes en compétition à Ouargla

Sept équipes issues de différentes wilayas du pays prennent part au premier tournoi du championnat d'Algérie de basket-ball sur fauteuil roulant (seniors dames) qui a débuté avant-hier à la salle omnisports de Rouissat à Ouargla. Ces équipes, à savoir N.El Eulma, I.Oran, MC. Hssasna (Saïda), I. Béchar, N. M'Sila, I. Blida et CSH. Ouargla, sont engagées dans ce tournoi organisée durant deux jours (9-10 décembre courant) à l'initiative de la Fédération algérienne handisport (FAH) en collaboration avec la ligue de Ouargla et la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), selon les organisateurs. Ce Championnat national entre dans le cadre de cinq tournois similaires, à l'issue desquels le premier au classement général sera déclaré champion d'Algérie de basket-ball sur fauteuil roulant (seniors dames) pour l'actuelle saison sportive, précise-t-on.

Tous les moyens requis ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous sportif, dont le coup d'envoi a été donné par les autorités locales.