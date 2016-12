CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 1) Messadia rejoint Hamia en tête

L'attaquant du MO Béjaïa, Ahmed Messadia, a rejoint son homologue de l'Olympique Médéa, Mohamed-Amine Hamia, en tête du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 Mobilis, avec six réalisations chacun. Messadia a inscrit l'unique but de son équipe lors du nul concédé à domicile contre la JS Saoura (1-1), avant-hier en ouverture de la 14e journée.

Bien qu'il ait peu joué cette saison en raison de ses blessures à répétition, l'ex-attaquant du CS Constantine parvient néanmoins à s'illustrer par son sens de but, au moment où Hamia est resté muet au cours des deux dernières journées, en attendant le match de son équipe face au MC Alger prévu hier.

Hamia et Messadia sont talonnés de près par une foule de joueurs, qui se tassent derrière eux, avec cinq banderilles chacun: Il s'agit de Rachid Nadji (ES Sétif), Mourad Meghni (CS Constantine), Ghislain Guessan (USM Alger), Mohamed-Hicham Chérif (MC Oran), Hamza Zaïdi (JS Saoura), Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès), Mehieddine Meftah (USMA), Youcef Chibane (DRB Tadjenanet) et Mourad Benayad (RC Relizane).