FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE LUTTE ASSOCIÉE Les meilleurs athlètes de la saison 2015-2016 honorés

Les lutteurs algériens, auteurs de meilleurs résultats lors des différentes compétitions nationales et internationales de la saison 2015-2016, ont été honorés jeudi dernier au Centre de regroupement des Equipes nationales à Souidania (Alger). «C'est un devoir pour nous d'encourager et aider nos athlètes et leurs encadrements techniques pour le travail qu'ils ont fait tout au long de cette saison pour arriver à obtenir ces résultats. C'est notre devoir aussi d'accompagner les lutteurs dans leurs parcours pour glaner plus de résultats», a déclaré le président de la FALA, Rabah Chebah.Le premier responsable de l'instance fédérale a tenu à rassurer les lutteurs algériens quant à l'engagement de la FALA à garantir les moyens pour une meilleure préparation en vue des prochaines échéances internationales. Il a également profité de cette occasion pour saluer les membres du bureau fédéral et l'encadrement technique et administratif de la Fédération «qui se sont sacrifiés pendant une saison pour obtenir ces excellents résultats». Plusieurs lutteurs, entraîneurs et clubs affiliés aux différentes ligues de wilayas ont été récompensés par les responsables de la FALA pour leurs performances lors de cette saison.