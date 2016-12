JSM BÉJAÏA Benchadli pressenti

L'entraîneur Djamel Benchadli se rapproche de la barre technique de la JSM Béjaïa après avoir été contacté par les dirigeants du club béjaoui et avec lesquels les négociations sont «en bonne voie», a-t-on appris hier auprès de l'intéressé.

«Je suis actuellement à Sétif où la JSMB a pris ses quartiers en prévision de son match face au MC El Eulma prévu cet après-midi.

Comme il s'agit d'une rencontre à huis clos, j'espère avoir l'autorisation pour accéder au stade et superviser l'équipe, après quoi on poursuivra les négociations en vue éventuellement de la signature du contrat me liant au club.», a déclaré Benchadli.

La direction des Vert et Rouge vient de se séparer de son entraîneur Farid Khezzar en raison des dernières contre-performances de leur formation et qui lui a coûté de perdre le fauteuil de leader. Benchadli est resté inactif depuis son départ, au milieu de la saison dernière, de l'USM Blida, qui évoluait à l'époque en Ligue 1.

Les trois premiers au classement à l'issue de la compétition de la Ligue 2 accèderont parmi l'élite.