PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Cameroun-Zimbabwe en amical

Le Zimbabwe, premier adversaire de l'Algérie à la CAN 2017, affrontera le Cameroun (dans la même poule des qualifications du Mondial 2018 que les Verts), en match amical de préparation, le 10 janvier prochain. Les Wariors zimbabwéens effectueront une partie de leur préparation à la CAN 2017, au Cameroun où ils séjourneront au Centre d'excellence de la Confédération africaine de football de Mbankomo (près de Yaoundé). La sélection du Zimbabwe en profitera pour s'étalonner face aux Lions indomptables du Cameroun, le 10 janvier prochain, la rencontre pourrait se dérouler au stade omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le Zimbabwe figure dans le Groupe B de la CAN 2017 basé à Franceville, aux côtés de l'Algérie, du Sénégal et de la Tunisie.