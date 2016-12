TOURNOI D'ANTALYA DE TENNIS Benaïssa éliminée en quarts de finale

L'Algérienne Amira Benaïssa et son équipière kazakh Karina Kalkenova ont été éliminées jeudi du tableau double du tournoi international de tennis d'Antalya (Turquie), après leur défaite par deux sets à zéro contre un tandem composé d'Ulrikke Eikeri (Danemark) et d'Ema Burgic-Bucko (Bosnie-Herzégovine). Bien que complices et très complémentaires dans le jeu, Benaïssa et Kalkenova ont été balayées (6-1, 6-0) dans un match presque à sens unique ayant duré à peine 46 minutes. Une déception pour Benaïssa (27 ans), qui sort définitivement de ce tournoi du Circuit Pro-Féminin, car déjà éliminée du tableau simple, après sa défaite mercredi (6-4, 6-0) contre la Bulgare Julia Stamatova (23 ans). Benaïssa fait partie d'un groupe de quatre tennismen algériens ayant participé à différents tournois en Turquie, organisés du 5 au 11 décembre dans la ville d'Antalya, en marge d'un stage de préparation en vue des prochains Jeux de la solidarité islamique, prévus en 2017 à Bakou (Azerbaïdjan). Les trois autres tennismen algériens sont Youcef Rihane et Mohamed-Racym Rahim chez les garçons, ainsi que Nesrine Troubia chez les filles qui ont tous été éliminées dès le premier tour des qualifications.