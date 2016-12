RETOUR SUR LE MATCH RCR-USMH Zeghba le sauveur des Harrachis

Par Bachir BOUTEBINA -

Pour la plus grande joie des protégés de Boualem Charef, le portier de l'USMH venait d'arrêter pour la troisième fois, un penalty qui valait son véritable pesant d'or pour les infortunés poulains de Moez Bouakkaz.

Le sort en avait décidé ainsi pour cette courageuse formation du Rapid dont les coups de boutoir orchestrés en première période de jeu, n'ont pas connu la réussite habituelle, notamment de la part du duo Benayad-Tebbi. Il y a eu toutefois ce but du Rapid, inscrit par Benayad qui était parti dans le dos de la défense visiteuse, suite à une passe lumineuse de son compère Tebbi, mais refusé par l'arbitre Bouzerar, alors que sur les images de l'Entv qui avait fait encore le bon choix de retransmettre en direct le match sus-cité, l'attaquant relizanais était bel et bien couvert par l'arrière gauche de l'USMH. Il n'en demeure pas moins que devant des Harrachis toujours aussi excellents dans la maîtrise du ballon, quand bien même les camarades de l'omniprésent Harrag ont rarement joué la carte de l'offensive, le Rapid aurait pu prétendre à un meilleur sort.

Un manque d'efficacité en attaque des Relizanais qui allait d'ailleurs se vérifier en seconde période de jeu, notamment au plus fort de la domination des coéquipiers d'Allag. Du côté des camarades de Dehar, Mellal, et autres Athmani, on a bien tenté quelques incursions dans le camp relizanais, mais en vain. Au final, ces deux mal classés se sont séparés sur un score vierge qui n'arrange nullement la situation actuelle en bas de classement le Rapid de la Mina. Deux points perdus à domicile par le RC Relizane qui reste coincé à la 15e place avec 12 pts, alors que se profile à l'horizon des Lions de la Mina, un sacré ultime déplacement en championnat dans les Aurès face au CA Batna. En 16es de finale de la coupe d'Algérie, le week-end prochain, RCR défiera à Sidi Bel Abbès l'USMBA.

Un prochain choc qui verra aussi le retour dans la Mekerra du Tunisien Bouakkaz. Côté harrachi, ce dernier point arraché à Relizane confirme le retour en forme de l'USMH, et qui va devoir augmenter son capital-points (15 pts), d'autant plus que les gars d'El Harrach, joueront à deux reprises chez eux, contre l'O Médéa, puis face au MOB (match retard).

Les Harrachis auront aussi l'opportunité d'accueillir au stade du 20-Août 1955 les Olympiens du Titteri, à l'occasion de l'une des plus belles affiches des 16es de finale, et au cours desquelles le portier Zeghba va certainement sortir une fois de plus le grand jeu.