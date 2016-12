PLUSIEURS CLUBS HUPPÉS LE SUIVENT DE PRÈS L'O Marseille prêt à miser sur Brahimi

L'attaquant du FC Porto commence à retrouver ses sensations

Moins en vue sous les couleurs du FC Porto cette saison, l'international algérien Yacine Brahimi pourrait être tenté de plier bagage lors du mercato hivernal.

L'international algérien garde une belle cote sur le front des transferts et serait notamment sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, mais doit néanmoins disputer la Coupe d'Afrique des nations avec l'Algérie en janvier. «Il y aura toujours de la pression, c'est le monde du football qui veut ça. Le plus dur, ce sera de confirmer».

A l'automne 2010, alors qu'il n'avait que 20 ans et commençait à percer au Stade Rennais sous la tutelle de Frédéric Antonetti, Yacine Brahimi se voulait prudent, conscient que son parcours du combattant ne faisait alors que commencer.

La suite lui a donné raison... Finalement, le polyvalent milieu de terrain offensif, qui fréquentait alors l'équipe de France Espoirs, est devenu international algérien et a attendu de passer par Grenade pour véritablement révéler son talent et devenir un joueur suivi de près par quelques cadors.

Exilé au FC Porto depuis trois saisons, le Fennec y vit désormais des heures plus compliquées, lui qui n'apparaît plus comme une titulaire indiscutable après avoir réussi à se montrer indispensable.

Tant et si bien que le mois de janvier 2017 pourrait permettre au Parisien de naissance de changer d'air. Et selon les informations d'A Bola, son profil plaît encore à de nombreuses formations.

Pour preuve, lors du dernier match de Ligue des champions contre Leicester City mercredi dernier (5-0), des recruteurs de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco étaient notamment dans les travées de l'Estadio do Dragao. Brahimi en a profité pour marquer et la formation de Rudi Garcia serait désormais bien plus pressante pour tenter de l'engager durant le mercato hivernal à venir. Toutefois, l'intéressé est encore sous contrat jusqu'en 2019 au Portugal, et les Portuans n'ont pas pour habitude brader leurs joueurs.

Une somme de 20 millions d'euros environ serait alors nécessaire, à moins que le directeur sportif phocéen, Andoni Zubizarreta, ne parvienne à négocier un prêt avec option d'achat. Cette stratégie pourrait fonctionner, car Yacine Brahimi doit disputer la coupe d'Afrique des nations (14 janvier-5 février) et sera très difficile à vendre. Le club acquéreur ne pourrait alors pas compter sur lui avant le mois de février, à moins que l'expérience de Georges Leekens et ses hommes ne tournent court au Gabon, eux qui ont hérité de la Tunisie et du Sénégal dans le groupe B de la compétition. Si l'OM devait véritablement passer à l'action sur ce dossier, nul doute que le staff technique dirigé par Rudi Garcia verrait d'un bon oeil une élimination prématurée de l'Algérie.



Olympique Lyonnais

Koeman revient à la charge pour Ghezzal

L'été dernier, Everton FC était tombé d'accord avec l'OL pour le transfert de Rachid Ghezzal. Finalement, l'ailier de 24 ans avait repoussé l'offre anglaise. Qu'à cela ne tienne, les Toffees seraient prêts à revenir à la charge pour l'international algérien dès l'ouverture du prochain mercato hivernal. En effet, d'après les dernières informations du média Goal, Ronald Koeman n'aurait pas abandonné l'idée d'avoir Rachid Ghezzal dans son effectif. La direction d'Everton FC s'apprêterait donc à relancer la piste menant au milieu offensif de l'Olympique Lyonnais dans les jours à venir. Par ailleurs, le club anglais avait déjà prévenu le clan du joueur que la proposition formulée l'été dernier et qui prévoyait un «contrat assorti d'un salaire de 400.000 euros» serait toujours d'actualité cet hiver. Mieux, l'actuel 8e de Premier League, serait également disposé à verser au natif de Décines-Charpieu une prime à la signature de 10 millions d'euros. Reste désormais à savoir si le Lyonnais va accepter de snober le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid pour rejoindre le championnat d'Angleterre. Pour rappel, son bail court jusqu'en juin prochain et ne serait plus prêt à prolonger avec les Gones. Affaire à suivre...