RÉFORME DE LA LIGUE DES CHAMPIONS L'UEFA confirme la nouvelle formule

Cette prestigieuse compétition a toujours été l'une des priorités de l'UEFA

Cette réforme concernant la période 2018-2021, garantit à l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie quatre places en phase de poules de la Ligue des champions au nom de leurs bons résultats passés.

L'Union européenne de football (UEFA) a confirmé avant-hier la réforme de la Ligue des champions adoptée en août, accompagnée de compensations financières pour les plus petits championnats et a désigné la ville de Lyon (France) pour accueillir la finale de l'Europa League en 2018.

L'édition en cours de la compétition, dans laquelle le club lyonnais a été reversé après avoir terminé 3e de son groupe en Ligue des champions, se déroulera en 2017 à Stockholm. L'UEFA a également confirmé avant-hier lors d'une réunion de son comité exécutif, la réforme de la Ligue des champions adoptée en août dernier, confirmant dans le même temps une augmentation de la compensation financière «de solidarité» pour les équipes éliminées lors des phases qualificatives. Cette réforme concernant la période 2018-2021, garantit à l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie quatre places en phase de poules de la Ligue des champions au nom de leurs bons résultats passés.

Cette nouvelle donne, soutenue par l'Association européenne des clubs (ECA) était contestée par l'Association des Ligues européennes (EPFL) qui estimaient qu'elle favoriserait alors les gros clubs de ces grands pays du foot, assurés de se partager la belle manne des droits TV. Pour calmer les inquiétudes et après avoir rencontré l'EPFL, Aleksander Ceferin, le nouveau patron slovène de l'UEFA, a indiqué que les quotas actuels de qualification étaient maintenus pour toutes les ligues.

De plus, les champions éliminés dès les tours qualificatifs seront reversés dans une poule qualificative pour l'Europa League réservée aux champions, alors que jusqu'à maintenant «ils ne disposaient pas de cette 2e chance», a expliqué le successeur de Michel Platini. Sur le plan des compensations financières, comme prévu, une «contribution supplémentaire de 50 millions d'euros» sera faite par la Ligue des champions au bénéfice de l'Europa League.

De plus, une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros sera reversée aux équipes éliminées dans les phases préliminaires de la Ligue des champions.

Le système de calcul des coefficients des clubs sera également modifié avec la suppression dans ce calcul de la part de 20% liée au coefficient de leurs fédérations respectives, «pour éviter de favoriser davantage les grands championnats», explique l'UEFA.

Autre changement important pour la période 2018-2021, lors de la phase de groupes et lors d'une même journée, le coup d'envoi de deux matchs sera donné à 19h et les six autres débuteront à 21h, et ce afin de contenter les diffuseurs.

Enfin, l'UEFA a annoncé le calendrier de candidature à l'organisation à l'Euro-2024.

La première phase dite «d'invitation» sera ouverte le 9 décembre et les fédérations intéressées auront jusqu'au 3 mars prochain et devront confirmer leur intérêt, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 27 avril 2018.

L'UEFA choisira le ou les pays hôtes en septembre 2018. En cas de coorganisation par deux pays, les deux pays seront qualifiés d'office. Au-delà de deux pays, «il n'y aura pas de qualification automatique», a précisé Ceferin.Pour le 60e anniversaire de la compétition, l'Euro 2020 sera disputé dans 13 pays.