LIGUE 1 MOBILIS - 14E JOURNÉE:APRÈS LA BELLE VICTOIRE DE L'USMA SUR L'ESS Soustara en communion avec Paul Put

Par Bachir BOUTEBINA -

Le technicien flamand avait exigé de ses joueurs une victoire avec l'art et la manière, notamment pour offrir à tous les usmistes, un succès probant face à l'Entente.

La sortie avant-hier au stade Omar-Hamadi des Rouge et noir qui accueillaient le ténor sétifien, l'Aigle noir, était très attendue par tous les usmistes, dans une enceinte comble, et qui a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au défunt maître du chaâbi, le regretté Amar Ezzahi.

Les gars de Soustara, qui restaient sur une amère défaite concédée une semaine auparavant dans l'Ouest devant l'USMBA, se devaient donc de réagir à tout prix chez eux, et notamment contre des Ententistes qui étaient revenus à une longueur seulement de leur hôte algérois.

Un traditionnel duel au sommet qui a finalement vite tourné à l'avantage des Rouge et Noir, puisque le onze usmiste aligné par le coach Paul Put allait achever la première mi-temps en sa faveur sur le score de 2-0.

Les Sétifiens avaient complètement raté leur entrée, en se laissant surprendre une première fois à la 13e mn, suite à la tête rageuse de Chafaï, avant que Rabie Meftah ne double la mise par un tir croisé.

Le technicien flamand avait en effet exigé de ses joueurs une victoire avec l'art et la manière, notamment pour offrir à tous les usmistes, un succès probant que les Noir et Blanc de l'Entente ont tenté de remettre en cause après la pause. Avec l'entrée de Djabou et celle du jeune Bakir, afin d'épauler Amokrane en attaque, les Djahnit, Haddouche se sont quelque peu réveillés, pour obtenir un penalty à la 56e mn, et transformé avec succès par Amada.

La réduction du score par les Ententistes allait donner lieu à une suite de rencontres des plus palpitantes à suivre, notamment de la part des Rouge et Noir, au sein desquels Hammar allait s'avérer omniprésent, et surtout un joueur qui en voulait terriblement. Ce dernier a été derrière le 3e but algérois, suite à un beau mouvement offensif, conclu d'une belle tête plongeante par Meziane qui venait tout juste d'entrer en jeu à la 78ème mn.

Les Aït Ouameur, Amada, et autres Djabou ont pourtant tenté de revenir dans une rencontre marquée par un niveau technique d'excellente facture par moments, mais les Sétifiens étaient malheureusement dans leurs «petits souliers», et sont surtout tombés avant-hier à Bologhine, sur une sacrée formation algéroise dont la production a bel et bien créé enfin cette communion totale entre le Belge Paul Put et le public usmiste. Dixit le coach des Rouge et Noir: «Au-delà de cette belle victoire de l'USMA, je retiens avant tout cette formidable réaction de mon équipe devant ce merveilleux public. Ce dernier succès prouve que le travail que je viens d'entamer, commence peu à peu à porter des fruits, et j'attends désormais beaucoup plus de mes joueurs.

Un élèment comme Hammar m'a vraiment bluffé pour l'instant. Mais maintenant nous devons absolument rester totalement concentrés sur les prochains rendez-vous de cette fin d'année!». Côté sétifien, le coach Abdelkader Amrani était par contre extrêmement déçu par cette nouvelle défense de l'ESS, et que le technicien a considéré comme étant pour lui le revers de trop, et suite auquel il était partant cette fois. Il est vrai enfin que depuis 2010, le prestigieux ténor des Hauts-Plateaux de l'Est n'a plus réussi le moindre coup d'éclat à Bologhine, devant son nouveau tombeur en date.

Les gars de Soustara qui achèveront la phase aller du championnat de la Ligue 1 Mobilis à Béchar, vont devoir avant d'aller défier la JS Saoura, préparer très sérieusement leur 16ème de finale, prévu à Bologhine face au CA Batna.