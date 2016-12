AG ÉLECTIVE AUJOURD'HUI DU CR BELOUIZDAD Le Chabab veut ouvrir une nouvelle page

Par Saïd MEKKI -

L'actuelle équipe dirigeante du CRB compte sur Badou Zaki pour relancer l'équipe

D'aucuns savent que le 11 décembre est une journée historique mémorable en Algérie. Et les responsables de la SSPA/CRB ont décidé de faire coïncider leur assemblée générale élective en ce même jour espérant bien fêter ce 11 décembre doublement.

En effet et sauf changement de dernière minute, les membres actionnaires et du conseil d'administration devront donc bien trancher le cas de la «démission du président Réda Malek».

D'ailleurs, aux dernières nouvelles, Malek se trouvait en France pour raison de santé et est donc bien attendu ce dimanche pour, d'une part, confirmer ou infirmer sa démission et surtout assister à cette assemblée générale déterminante pour cette formation de l'élite nationale. En tout cas, tout porte à croire que Malek maintient toujours sa décision de quitter l'équipe qui, actuellement, a été renforcée par d'anciens dirigeants pour gérer les affaires courantes après l'absence de certains dirigeants les derniers temps où le Chabab traversait une situation de crise surtout après les mauvais résultats de l'équipe bien que la venue du coach marocain Badou Zaki a atténué quelque peu les critiques de certains. D'ailleurs, la dernière victoire arrachée de haute lutte par les joueurs du CR Belouizdad, avant-hier, au stade du 20-Août à huis clos face au CA Batna a permis de redonner espoir aux fans de l'équipe pour un meilleur rendement de celle-ci dans les jours à venir.

D'autant que le mercato d'hier est aux portes et au Chabab les spéculations vont bon train au sujet des joueurs à libérer dont la liste aurait déjà été arrêtée. Il s'agit de Bougueroua qui devrait passer en conseil de discipline de l'équipe hier, Derrag, Khoudi et Zeghli. Et c'est justement après l'assemblée générale élective de ce dimanche que tout serait plus clair pour l'avenir de cet historique et non moins prestigieux club du Chabab en Rouge et Blanc. Cette AG élective est donc une très bonne opportunité à saisir par les responsables du Chabab afin de mettre leur équipe sur les bons rails. La démission du président Réda Malek au lendemain de la défaite contre l'USM Bel Abbès a été refusée et du coup, le Chabab a connu quelques changements aussi bien dans son staff dirigeant que technique, mais peine toujours à retrouver ses marques d'antan.

Les fans de l'équipe attendent donc avec impatience cette «historique» date du 11 décembre au cours de laquelle un nouveau président devrait être élu à la place de Malek bien que la démission de celui-ci ait été refusée au cours d'une réunion du conseil d'administration de la Sspa CRB Athlétic. Réda Malek devra donc finir son mandat à la tête du club qui prendra fin le 13 décembre prochain. Juste auparavant, ce dimanche 11 décembre, il sera question d'élire un nouveau président du conseil d'administration. Mais au cours de la dernière réunion du CA, le bureau exécutif du Chabab s'est renforcé de cinq membres supplémentaires, tous anciens dirigeants, pour assurer la période transitoire. Il s'agit de Karim Chettouf, Adlène Djaâdi, Mehdi Rabhi, Karim Boucetta et Mohamed Benaoussar.

Depuis, les joueurs se sont repris et ont gagné en confiance surtout après l'arrivée du nouveau coach, le Marocain Badou Zaki, avec lequel l'équipe a réussi à gagner son derby contre le MC Alger (1-0) avant de se qualifier aux 16es de finale de la coupe d'Algérie et enfin empocher les trois points de son dernier match face au CA Batna.

Du côté des candidats à la présidence, rien n'a filtré jusque-là de la part de la commission de préparation de cette opération. Seulement, on avait évoqué la dernière fois, deux noms annoncés pour succéder à Malek. Il s'agit justement de l'ancien porte-parole de l'équipe, Chettouf qui vient de renforcer le bureau exécutif ainsi que du prédécesseur de Malek, Azzedine Gana, qui a émis son souhait de revenir à la présidence des Rouge et Blanc. Reste donc aux membres concernés par cette assemblée générale du CRB de faire le nécessaire durant les travaux afin que ce grand club historique algérien retrouve sa verve et surtout son prestige...