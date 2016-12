Le MC Alger reprend seul le pouvoir

Le Doyen a reconquis la tête de la Ligue 1 Mobilis, en ramenant un précieux nul de son déplacement chez l'Olympique de Médéa (1-1), avant-hier en clôture de la 14e journée, ayant vu le CS Constantine s'incliner à domicile face au NA Hussein Dey (1-2), au moment où la JS Kabylie reste relégable, après une nouvelle défaite devant l'USM Bel-Abbès (2-0).

Les Vert et Rouge avaient pourtant mal démarré cette rencontre, concédant l'ouverture du score par Demmou, auteur d'un but contre son camp à la 10e minute, avant de se ressaisir et d'arracher l'égalisation par leur capitaine, Abderrahmane Hachoud, sur penalty à la 38e minute. Grâce à ce précieux nul, obtenu chez un adversaire réputé pour être difficile à manier sur son terrain, le MCA reprend seul la tête du classement avec 27 points, suivi de l'USM Alger (26 pts), et le MC Oran, également seul à la 3e place avec 25 unités. Comme cela a été le cas pour le MCA à Médéa, le MC Oran a commencé par être mené au score chez le DRB Tadjenanet, après un penalty de Chibane (23'), mais les gars d'El Hamri ont réussi à niveler la marque par Souibaâ (42'), après un joli coup franc de Hicham-Chérif. Vendredi, les Rouge et Noir de l'USM Alger ont bien négocié cette 14e journée, en disposant de l'ES Sétif (3-1) au stade Omar-Hamadi. Les buts des champions d'Algérie en titre étaient signés Chafai (13'), Meftah (26') et Meziane (78').

Le Malgache Amada a sauvé l'honneur pour l'Aigle noir sétifien, en transformant un penalty à la 58e minute.

Deux des trois autres matchs disputés vendredi, en ouverture de cette 14e journée s'étaient soldés par des résultats nuls, à savoir: RC Relizane - USM El Harrach (0-0) et MO Béjaïa - JS Saoura (1-1), au moment où le CR Belouizdad a petitement disposé du CA Batna (1-0).