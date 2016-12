14 ENTRAÎNEURS CONSOMMÉS APRÈS 14 JOURNÉES Un nouveau record se profile

Abdelkader Amrani, qui a annoncé son départ de la barre technique de l'ES Sétif vendredi dernier, est devenu le 14e entraîneur de la Ligue 1 à quitter son poste depuis le début de l'exercice 2016-2017, appelé peut-être à connaître un nouveau record dans ce registre. La valse des entraîneurs avait été déjà la principale caractéristique du championnat de l'élite algérienne lors des précédents exercices. Toutes les tentatives de la Ligue de football professionnel pour arrêter l'hémorragie, comme par exemple la limitation à deux seulement le nombre des licences accordées aux techniciens au cours d'un seul exercice, ont été vouées à l'échec. Avant qu'Amrani ne rende le tablier, l'Espagnol Miguel Angel Portugal Vicario a quitté le CS Constantine en milieu de semaine sans avis préalable. Son départ surprise est intervenu à trois jours du match de son équipe face au NA Hussein Dey, avant-hier dans le cadre de la 14e journée de championnat. Dans le même temps, Youcef Bouzidi, arrivé en «pompier» au MO Béjaïa, a annoncé lui aussi son départ, avant de revenir à de meilleurs sentiments en réintégrant son poste la nuit du match des Crabes face à la JS Saoura (1-1), vendredi dernier. Mais la nouvelle contre-performance de son équipe risque de pousser l'ex-driver du NAHD à revoir sa décision de rester aux commandes techniques du finaliste malheureux de la coupe de la CAF. A une journée de la fin de la phase aller, sept clubs seulement n'ont pas changé de coach, à savoir le MC Oran, l'O Médéa, le DRB Tadjenanet, l'USM El-Harrach, l'USM Bel-Abbès, le CA Batna et le RC Relizane. Les quatre clubs algériens engagés dans les compétitions africaines dès le début de la prochaine année, en l'occurrence l'USM Alger, la JS Saoura (Ligue des champions), le MC Alger et la JS Kabylie (Coupe de la CAF), n'ont pas été épargnés par les changements d'entraîneurs. Pis encore, l'USMA et la JSS en sont à leur troisième coach de la saison.