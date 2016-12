BORDEAUX Ounas exclu contre Monaco

Les Girondins de Bordeaux ont été surclassés avant-hier par un AS Monaco en pleine réussite et euphorique offensivement (0-4, 17J), et chutent lourdement à la Matmut-Arena. Adam Ounas était titulaire pour l'occasion, mais le futur international algérien ne terminera pas la partie. Les nerfs des joueurs bordelais ont été mis à rude épreuve par une équipe monégasque irrésistible, conduite par un Radamel Falcao retrouvé (auteur d'un triplé). Si Gregory Sertic aurait pu être exclu juste avant, c'est finalement Ounas qui aura droit à un carton rouge. Exclu pour un vilain geste sur Bernardo Silva, il sort passablement agacé (69'). Suite à cette gifle reçue de la part du leader, Bordeaux occupe la 9ème place de Ligue 1 (24 points).