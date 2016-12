CLASSEMENT DES BUTEURS (LIGUE 2) Naïdji conforte sa position en tête

Le jeune attaquant du Paradou AC Zakaria Naïdji, auteur du but de la victoire de son équipe samedi face au CABB Arréridj (1-0) a conforté sa position en tête du classement des buteurs du championnat de Ligue 2 Mobilis avec 10 buts, à l'issue de la 13e journée. Sur le podium, le fer de lance paciste devance le Chélifien Mustapha Mellika, deuxième avec sept buts, et l'attaquant du CA Bordj Bou Arréridj, Nabil Yalaoui, troisième avec 6 réalisations. Naidji (21 ans), pur produit de l'Académie JMG du PAC, compte deux doublés inscrits lors de la 2e journée face au MCE Eulma (4-0) et la 6e journée en déplacement face au GC Mascara (2-1).