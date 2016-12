FC DIJON Encore un but sur coup franc d'Abeid

Le milieu de terrain algérien Mehdi Abeid qui évolue à Dijon a inscrit son deuxième but de la saison, encore une fois sur un coup franc direct, cette fois contre Marseille. Trois semaines après avoir transformé un coup franc plein axe face à Bordeaux, Abeid a de nouveau montré son talent sur les coup de pied arrêtés en égalisant face à l'OM. Le match Dijon-Marseille devait avoir lieu vendredi, mais a dû être reporté à cause de l'état de la pelouse gelée, mais surtout à cause d'un épais brouillard. Finalement, il a été joué avant-hier après-midi, mais le brouillard a fini par faire son apparition tout de même. Marseille a ouvert le score par Maxime Lopez le Franco-Algérien dont c'est le premier but avec le club. En seconde mi-temps Dijon égalise donc par Mehdi Abeid sur un coup franc où il n'est pas certain que le gardien a pu vraiment voir la trajectoire du ballon (78'). Finalement l'OM a fini par s'imposer grâce à un but de Gomis (87').