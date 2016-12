LIGUE 2 MOBILIS - 13E JOURNÉE Le PAC et l'USMB confirment

Le Paradou AC a conforté sa place de leader du championnat de Ligue 2 Mobilis grâce à sa victoire contre le CA Bordj Bou Arréridj (1-0) dans le choc de la 13e journée, au moment où l'un de ses principaux concurrents pour le leadership, la JSM Béjaïa s'est fait rejoindre par le MC El Eulma (2-2), et l'USM Blida a disposé de l'ASO Chlef (1-0). Le Paradou a fait la différence sur penalty, à la 17e minute, grâce à son maître artilleur Naïdji, qui conforte par la même occasion sa première place au classement des buteurs de la Ligue 2 Mobilis, avec neuf réalisations. L'autre bonne performance du jour est à mettre à l'actif de l'USM Blida, qui après sa victoire (1-0) contre l'ASO Chlef, matérialisée par Zerguine (60') s'est emparée seule de la 2e place, avec 26 points, soit à seulement deux longueurs du leader paciste. Pour sa part, la JSMB (3e) a mené deux fois au score, respectivement par Drifel (61') et Ouanas sur penalty (76'), mais en danger, le MCEE a trouvé les ressources morales et physiques nécessaires pour revenir à chaque fois, d'abord par Boulaincer, sur penalty à la 64e, puis par Djabali (81'). Dans les autres matchs de cette 13e journée disputés samedi, le CRB Aïn Fakroun a battu la JSM Skikda (1-0) grâce à Hadjidj (45'+1), au moment où le MC Saïda a disposé sur le fil du WA Boufarik (2-1), tout d'abord grâce à Hazi, auteur d'un but contre son camp (3'), puis Sahbi, ayant redonné l'avantage aux locaux à la 90e, alors que Farhi avait égalisé pour les enfants de la Mitidja à la 76e. Dans le bas du tableau, le GC Mascara pensait tenir une précieuse victoire dans la course au maintien, après avoir mené par deux fois au score, grâce à Benaroussi (22') et Abed (54'), mais c'était sans compter sur la ténacité et l'abnégation des Boussaâdis, qui ont réussi à égaliser à chaque fois, d'abord par Bentaleb (38'), puis Bendjelloul (60'). Un nul au goût de défaite pour le club cher à Lakhdar Belloumi, qui reste scotché à l'avant-dernière place du classement général, avec cinq longueurs de retard sur le premier club non relégable, l'AS Khroub, dont la position est également restée inchangée après sa défaite chez la lanterne rouge, le RC Arba. Une défaite qui fait le bonheur du RCA qui, bien que dernier au classement reste au contact de ses principaux concurrents pour le maintien et avec seulement six longueurs de retard sur le premier club non relégable. Le dernier match inscrit au programme de cette 13e journée a mis aux prises l'US Biskra et l'ASM Oran et il s'est soldé par un nul vierge, qui n'arrange aucune des deux équipes. Le club des Zibans reste en effet 7e, avec 18 points et l'ASMO 10e, à un point derrière.