NOUVEAUX STADES DE BARAKI, ORAN ET TIZI OUZOU Ils seront livrés d'ici à fin 2017

Lors d'un point de presse tenu à Bouira, M. Ould Ali a réitéré l'engagement de l'Etat à faire du Centre national des sports et loisirs de Tikjda un pôle sportif où les Equipes nationales pourront effectuer leurs stages de préparation.

Les nouveaux stades de Baraki (Alger), Oran et de Tizi Ouzou dont les travaux «avancent à un rythme appréciable» seront livrés d'ici à la fin 2017, a annoncé avant-hier à Bouira le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. «Les travaux avancent à un rythme appréciable, malgré le léger retard enregistré au niveau du stade de Tizi Ouzou. Les trois stades dont celui d'Oran et de Baraki seront livrés d'ici à fin 2017», a précisé le ministre. Lors d'un point de presse tenu en marge de cette visite, M. Ould Ali a réitéré, par ailleurs, l'engagement de l'Etat à faire du Centre national des sports et loisirs de Tikjda (Cnslt) un pôle sportif, où les équipes nationales pourront effectuer leurs stages de préparation en prévision des futures compétitions régionales et internationales. Au niveau du Cnslt, le ministre s'est déplacé au chalet du Kef, où il a visité un petit hôtel de 60 lits, dont une opération d'extension est prévue prochainement, avant de s'enquérir du projet de réalisation d'un terrain de football, situé à proximité de l'hôtel. «Nous voulons faire du Centre national de Tikjda un pôle sportif, pouvant permettre aux équipes nationales de s'entraîner et d'effectuer des stages, et touristique ouvert aux citoyens de la région», a souligné M. Ould Ali. A sa première halte, le ministre s'est dit satisfait de la cadence imprégnée aux travaux de réhabilitation et d'extension du stade olympique Rabah-Bitat de Bouira. «Ce stade, je l'ai visité également en mai 2016, donc je suis content de la cadence des travaux. Les responsables concernés travaillent pour l'achèvement de l'opération afin de le mettre en service le plus rapidement possible», a-t-il indiqué. D'une capacité de 10 000 places, le stade Rabah-Bitat de Bouira a fait l'objet d'une opération d'extension de 5 000 nouvelles places, dont les travaux se poursuivent toujours, ainsi que d'une opération de réhabilitation du bloc administratif, des vestiaires, ainsi que du bloc sanitaire. Par ailleurs, le ministre a évoqué, dans son point de presse, la question des remontées mécaniques qui connaîtront une opération de réhabilitation dont l'étude de réalisation est achevée et la tâche a déjà été confiée à l'Entreprise algérienne de transport à câble (Etac) avec la participation d'une société française comme actionnaire à hauteur de 48%, selon les détails fournis par un des responsables du projet. «Avec l'aide des autorités de la wilaya de Bouira, des solutions seront dégagées pour pouvoir lancer ce projet», a expliqué le ministre. «Une ligne de télésiège et deux téléski seront réalisés par la société Etac», a expliqué ce responsable au ministre. M. Ould Ali s'est enquis également de l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation du bâtiment du collectif bas au niveau du Cnslt, où il a instruit les responsables du projet à faire plus d'efforts pour achever les grosses oeuvres avant l'arrivée de la neige et des pluies. Le ministre a tenu, entre autres, à assurer que tous les projets, en cours dans la wilaya de Bouira, seront maintenus.