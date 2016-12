RECORD D'INVINCIBILITÉ POUR LE REAL MADRID La presse espagnole s'enflamme pour Zidane

Avant-hier soir, le Real Madrid de Zinedine Zidane, s'est une nouvelle fois imposé à domicile au stade Santiago Bernabeu contre le Deportivo La Corogne (3-2). La presse espagnole n'a pas tari d'éloges pour l'entraîneur français. «Je suis très chanceux de vivre ce que je vis. Je prends un maximum de plaisir. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de passion derrière. Nous en sommes à une demi-saison et nous savons qu'il y aura des moments difficiles et nous voulons profiter des moments positifs», ces mots, ce sont ceux de Zinedine Zidane à l'issue de la rencontre gagnée, dans la douleur, par son équipe du Real Madrid avant-hier soir contre le Deportivo La Corogne (3-2). Grâce à cette victoire, l'ancien numéro 10 de L'équipe de France a battu un nouveau record. Celui de Leo Beenhakker avec 35 rencontres de rang sans perdre avec la Casa Blanca. «Je ne pense pas être invincible. Un jour il va y avoir une défaite. Les bonnes nouvelles sont que les joueurs savent que, en dehors du travail, avoir une pensée positive peut nous aider. Avec 35 matches sans perdre cela vous donne de la force. Mais aujourd'hui, nous avons souffert. Ce soir on devait souffrir et nous l'avons fait», confiait-il ensuite. «Seul Zizou peut se vanter d'avoir enchaîné 35 matchs sans connaître la défaite» Évidemment, la presse espagnole n'a pas manqué de souligner ce record et les excellents débuts de Zidane depuis janvier dernier. «Par ce banc sacré sont passés, depuis les années 1920, Molowny, Beenhakker, Del Bosque, Hiddink ou Mourinho. Du talent à foison pour la plupart, mais aucun n'a réussi à faire ce qu'a fait Zidane. Seul Zizou peut se vanter d'avoir enchaîné 35 matchs sans connaître la défaite. Depuis hier c'est «Invictus Zidane», peut on lire dans les colonnes de AS. Mais le quotidien ibérique ne s'est pas arrêté là et projette même que Zidane va aller chercher un nouveau record, celui du rival, le FC Barcelone de Luis Enrique. «Et maintenant, il faut aller prendre le record de 39 au Barça de Luis Enrique. Première étape: le Mondial des clubs au Japon. Il ne manquera que Bale. Faites place à la meilleure équipe du monde», s'enflamme le journal. Maintenant, on sait que Zidane compte et qu'il a les épaules pour réussir et aller toujours plus haut.