RETOUR SUR LE MATCH CSC-NAHD Le Nasria enfonce les Sanafir

Par Boualem CHOUALI -

Les Sang et Or du Nasr d'Hussein Dey, ont réussi le pari de piéger à Constantine les Clubistes de l'antique, grâce à deux buts inscrits coup sur coup par Abid (8') et Gasmi (12'), et qui ont ainsi permis au onze nahdiste de bien résister à leur hôte du jour. Alain Michel ne pouvait pas espérer meilleur scénario, ni une telle entrée rapide en la matière, contre des Sanafir qui ont longtemps erré sur la belle et toujours excellente pelouse du stade Hamlaoui, avant de sonner la charge après la pause. La réduction du score par le CSC, dès la 47ème mn, grâce à Manucho, a permis aux débats de s'emballer sérieusement entre deux ténors qui se sont rendus tous les coups, même si du côté du Nasria on avait clairement fait le choix de défendre bec et ongles leur but d'avance sur des Sanafir, souvent très désordonnés, et surtout très mal inspiré dans leur jeu. Des Constantinois qui ont rarement mis en danger les Sang et Or de la capitale, au sein desquels Walid Ardji a encore tiré son épingle de jeu, et qui aura été à l'origine des deux buts du NAHD. Il est clair que du côté des Sanafir, les coéquipiers de Yacine Bezzaz ont encore fait les frais de ce qui se passe actuellement au sein du prestigieux Doyen de l'Est, et cette nouvelle défaite a d'ailleurs provoqué après le match un déplorable spectacle au niveau du vestiaire du CS Constantine. L'ex-Milaha a su profiter du désastre actuel de son dernier hôte, en glanant trois points supplémentaires qui ont permis au Nasria de s'éloigner de la zone rouge, et d'envisager le meilleur lors de la 15ème journée, en accueillant le MO Béjaïa. Quant aux Sanafir de l'antique Cirta, le ténor du vieux Rocher risque fort de couler plus, lors de l'ultime journée de la phase aller, en se déplaçant à Oran, où ils affronteront dans 15 jours les redoutables Hamraoua du MCO. La dernière déroute du CSC plonge désormais le ténor de l'Est dans une situation de sérieux relégable, alors que l'Entp qui misait gros sur les Sanafir, semble être totalement impuissante face à des évènements que rien ne présageait au départ d'une telle ampleur. Désormais, le pire est à envisager sérieusement du côté de la capitale de l'Est où le CSC est en train «d'imploser» de partout, pour le plus grand dam des milliers de Sanafir. Les Sameur et consorts ont touché le fond à leur tour.