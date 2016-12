ASO CHLEF C'est déjà la crise

Par El Bouali DJILALI -

L'équipe de l'ASO traverse une période délicate après l'officialisation du départ de son entraîneur Younès Ifticène la veille d'un match très important contre l'USM Blida, qui vient s'ajouter à cette défaite amère contre les Blidéens (1-0).

Cette défaite a éloigné les Chélifiens du podium. Les Chélifiens ont enregistré leur deuxième défaite de suite et complique ainsi leur tâche pour la suite du parcours.

L'ASO se retrouve à cinq points de la troisième place occupée par la JSMB, et il sera difficile de rattraper ce retard à deux journées de la fin de cette phase aller. Les supporters des Rouge et Blanc ont même perdu l'espoir de voir leur équipe accéder en Ligue 1, suite aux problèmes que traverse le club, malgré le fait que le championnat n'est qu'à mi-chemin. Mais la situation est difficile pour l'équipe de l'ASO et la direction doit d'abord très vite trouver un entraîneur pour remplacer Ifticène démissionnaire de son poste après la défaite à domicile contre le Paradou.

Le porte-parole de l'équipe, Abdelkrim Medouar, a été très en colère contre Younès Ifticène, estimant que ce dernier a laissé tomber l'équipe dans les moments difficiles et aurait dû au moins terminer la phase aller avant de se retirer. Younès Ifticène, pour sa part, a expliqué à la direction de l'ASO que la pression des supporters l'a poussé à se retirer, surtout après la fin du match contre le PAC, où les fans de l'ASO ont réclamé son départ. Maintenant, pour les responsables du club, ils doivent tourner cette page de l'entraîneur Ifticène et chercher un autre coach capable de redresser la situation dans les plus brefs délais.