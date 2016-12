LA JS KABYLIE A SOMBRÉ À SIDI BEL ABBÈS Le cauchemar continue pour les Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Les joueurs de la JSK sont devenus complètement méconnaissables et la plupart d'entre eux ont rarement répondu aux attentes des milliers de supporters kabyles.

Les journées semblent se ressembler pour les Canaris du Djurdjura qui ont encore concédé avant-hier à Sidi Bel Abbès une nouvelle défaite, sur le score logique de 2 à 0, face à El Khedra de l'USMBA. Un cinquième revers du ténor kabyle qui s'est matérialisé au tableau d'affichage après la pause, d'abord à la 60ème mn, suite à un corner repris de la tête avec succès par Benabderrahmane, le vétéran défenseur axial de l'USMBA, 18 minutes plus tard, sous la forme d'un coup-franc, magistralement transformé par Balegh, le nouveau baroudeur patenté du club phare de la Mekerra. Le onze kabyle aligné par le Tunisien Sofiane Hidoussi, et au sein duquel apparaissaient pour la première fois de la saison pas moins de cinq joueurs espoirs, n'a tenu qu'une mi-temps, avant de sombrer sur deux balles arrêtées. Les Canaris savaient pourtant très bien que la défaite était totalement interdite samedi dernier au stade du 24-Février de Sidi Bel Abbès car la JSK risquait fort de compliquer davantage sa situation dans le bas du classement. Pour preuve, au terme du déroulement de la 14ème journée de la Ligue 1 Mobilis, le club phare de la Kabylie et numéro un du Djurdjura occupe désormais en solo la première place de relégable avec 13 points, en devançant d'un seul point le RC Relizane, et le MOB qui ferme la marche à cinq longueurs seulement de la JSK, alors que les Mobistes comptent deux matchs retard. Quand bien même les Canaris ont évolué face à leur dernier hôte bélabésien avec un onze sérieusement amoindri par l'absence de plusieurs éléments, et non des moindres, les ambitions d'avant-match affichées par le coach Hidoussi, ont encore fondu comme neige au soleil, et confirment de manière indiscutable la faiblesse actuelle du ténor kabyle, et qui a pris des proportions telles que rien ne semble pouvoir pour l'instant, mettre fin au cauchemar des camarades de Rial. Une véritable descente aux enfers en cours, et un autre terrible désastre en championnat, qui semble se répéter chaque saison, pour le plus grand désespoir des milliers de fidèles du club le plus titré du pays. Les Canaris du Djurdjura sont tombés très bas, et même si le coach Sofiane Hidoussi est plus que jamais persuadé de voir la JS Kabylie revenir en force, lors de la seconde partie de la saison, il n'en demeure pas moins que les derniers échecs alignés par le ténor kabyle, ne plaident guère en faveur de l'optimisme affiché avant-hier par le technicien tunisien.

Les joueurs de la JSK sont devenus complètement méconnaissables sur tous les plans, et la plupart d'entre eux ont rarement répondu aux attentes des milliers de supporters kabyles, et dont beaucoup ont fini par fuir le stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou. Il y a longtemps que la sonnette d'alarme avait été tirée, par tous ceux qui suivent de près la JSK, au point où ce dernier échec essuyé à Sidi Bel Abbès, est considéré aujourd'hui par bon nombre d'observateurs, et autres spécialistes avisés en la matière, comme une suite logique d'une situation qui perdure depuis plusieurs saisons, et qui se répète chaque saison au sein des Canaris. Pour corser le tout, sur le plan relationnel, le coach Hidoussi a eu un sérieux accrochage avec Koceïla Berchiche, et ajoute ainsi au profond désarroi du vestiaire kabyle. Désormais les Canaris du Djurdjura jouent leur survie en Ligue 1, et leur prochain match prévu à domicile face au CR Belouizdad qui compte 16 pts, s'avère à double tranchant pour le club kabyle, et surtout la rencontre qui devra impérativement mettre fin au naufrage de la formation chère aux Genêts. Côté belabèsien, le coach Chérif El Ouazzani a eu le très grand mérite de relancer peu à peu un néo promu dont le football actuel a fini par payer, et permet ainsi à l'USMBA d'entrevoir avec sérénité la fin de cette année 2016, en occupant une belle 6ème place avec 21 points. Les gars de la Mékerra qui seront les prochains adversaires du nouveau leader, en l'occurrence le MC Alger, peuvent désormais préparer sans pression leurs 16es de finale, prévus pour rappel contre le RC Relizane au 24-Février de Sidi Bel Abbès, où la JS Kabylie a coulé à son tour.