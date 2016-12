MO BÉJAÏA Le grand chantier de Bouzidi

Par Boualem CHOUALI -

Le coach du MOB tente de réanimer les joueurs béjaouis

La mauvaise série continue pour les Crabes. Le nul réalisé face à la JSS après une série de défaites en championnat, n'est pas venu pour arranger les affaires du club le plus populaire de la Soummam.

L'entraîneur Youcef Bouzidi qui est appelé à la rescousse par la nouvelle direction, n'est pas du tout satisfait du rendement de ses joueurs sur le terrain après avoir réellement coaché deux rencontres uniquement. Il a même piqué une crise contre le comportement de certains joueurs: «Celui qui veut partir n'a qu'à plier bagage, pas de surenchère et personne n'est indispensable», a-t-il laissé dire à la fin de la rencontre de vendredi dernier. A ce titre, l'entraîneur avoue que certains joueurs ont la tête ailleurs. Il a du coup constaté que ses joueurs ne se mobilisent pas pour sauver le club. «Il est vrai que la situation financière des joueurs est un point négatif à inscrire à l'actif de l'ancienne direction, mais il n'en demeure pas moins que les joueurs doivent aussi accomplir leur devoir sur le terrain avant de demander leur droit.

On ne parle que d'argent dans les entraînements, les vestiaires et le déplacement de l'équipe, Basta, je n'ai plus envie d'entendre parler de cela, ni même de l'ex-président Attia, ni du coach Sendjak», a déclaré Youcef Bouzidi avant d'ajouter sur son plan d'action envers les joueurs: «Celui qui n'acceptera pas mes choix et ma méthode de travail, n'a qu'à attendre le mercato d'hiver et demander sa libération, c'est aussi simple que ça. Je n'accepterai pas de chantage. Et tous ceux qui ont pris de mauvaises habitudes doivent rentrer dans les rangs et éviter de nuire à la sérénité du groupe. La discipline avant tout!». Il compte mettre de l'ordre dans la maison des Vert et Noir dans les tout prochains jours.

Il veut d'abord ré-instaurer la discipline, re-mobiliser les troupes et opérer des changements au mercato hivernal. On croit savoir que l'entraîneur songe réellement à libérer au moins quatre joueurs cet hiver pour en recruter autant pour donner le coup de fouet nécessaire à son dispositif.

Il compte aussi préparer les réservistes pour tenter leurs chances. Avec deux matchs de retard au compteur, et un dernier match de la phase aller (15ème journée), le coach des Vert et Noir veut récolter le maximum de points afin de préparer le mercato avec moins de pression.

A cet effet, il veut renforcer l'équipe par au moins quatre bons éléments «en commun accord avec la direction, on essayera de se renforcer en prévision de la phase retour. Nous allons procéder au recrutement des éléments dont l'équipe à vraiment besoin». Par ces déclarations, il veut mettre en garde tout le monde sur la responsabilité de tout un chacun pour sauver le club. Il veut aussi booster son groupe afin de réagir ce mardi devant l'USMH après avoir raté une aubaine de glaner les trois points contre la JS Saoura. Car, en cas de défaite, les choses risqueront de s'envenimer davantage. En homme averti, pour le coach des Vert et Noir la situation n'est pas aussi dramatique qu'on le pense «il est vrai que notre mission s'annonce des plus difficiles, mais elle est loin d'être impossible. Je me suis engagé à sauver le club de la relégation. Je suis conscient de la tâche qui m'attend, et avec l'aide de tout le monde, staff technique, joueurs et dirigeants, le club ne descendra pas».

En tout cas, Youcef Bouzidi, qui a réussi le pari de sauver le NAHD la saison dernière a du pain sur la planche pour sauver le MOB cette saison.