RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Des précurseurs au Gabon pour le séjour des Verts

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF était présent lors des travaux de ce BF

Les membres du BF, réunis à Saïda, ont annoncé, entre autres, que «des précurseurs seront dès la semaine prochaine sur les sites pour préparer le terrain du séjour de l'EN au Gabon».

Les membres du Bureau fédéral se sont contentés juste de préciser également que «Les opérations de préparation de la participation de notre Equipe nationale à la CAN 2017 se déroulent conformément au programme établi». Là, il est utile de rappeler qu'au mois d'octobre dernier et concernant la CAN 2017, prévu du 14 janvier au 5 février au Gabon, une délégation algérienne, qui avait déjà effectué des visites dans les quatre villes qui abriteront le tournoi final, a, dès la fin du tirage au sort, réservé le camp de base de l'EN à Franceville. Par la suite et après une réunion du staff technique, le programme de la CAN 2017 a été arrêté comme suit: Depuis le 10 du mois en cours jusqu'au 13 du même mois, un stage pour gardiens de buts au bénéfice de cinq gardiens de buts se déroule au Centre technique national de Sidi Moussa. Quant au stage de l'EN A qui précédera la CAN, il aura lieu du 2 au 12 janvier 2017 date du départ à Franceville au Gabon. Deux rencontres amicales seront programmées durant ce stage les 7 et 10 janvier 2017. Lors de sa dernière interview, le sélectionneur des Verts, Georges Leekens «mise sur une bonne préparation en vue de la CAN 2017, tout en refusant de donner des garanties sur une éventuelle consécration. Nous allons tout faire pour préparer cette CAN comme il se doit. Je n'ai aucune garantie à donner, mais nous tâcherons de faire le maximum pour obtenir le meilleur résultat possible et permettre à tout le monde d'être fier de son équipe», a affirmé le coach national.



Nouveau mode de gestion à la DTN

Par ailleurs, et concernant le volet de la formation et la relance de l'Académie de la FAF, le BF de l'instance fédérale a annoncé hier: «Dorénavant, les nouveaux directeurs techniques régionaux dépendront directement des ligues régionales sur les plans administratif et financier et de la direction technique nationale sur le plan technique», a indiqué le communiqué, soulignant que «chaque direction technique régionale sera composée de quatre techniciens dont un responsable de la formation et des sélectionneurs pour les futures équipes U23 (joueurs nés en 1997), U20 (joueurs nés en 1999) et U17 (joueurs nés en 2002). Pour chacune des catégories, un staff technique national sera mis en place pour organiser les futures sélections nationales», a précisé le BF. D'autre part, «la direction technique nationale de football lancera au courant de l'année 2017 la licence CAF Pro au profit des entraîneurs détenteurs de la licence CAF A. Les stages pour l'obtention des licences FAF 1, 2 et 3, des licences CAF A, B et C ainsi que les stages de formation pour les entraîneurs de gardiens de but, les préparateurs physiques et les analystes vidéo seront programmés tout au long de l'année 2017 pour plus d'un millier d'entraîneurs, annonce le Bureau fédéral.



Le RCA, l'USMB et le CABBA risquent des sanctions

Au sujet des dossiers des joueurs impayés, les membres du BF ont indiqué que: «trois clubs demeurent interdits de recrutement: le RC Arba, l'USM Blida et le CA Bordj Bou Arréridj de la L2 Mobilis. En cas de non-respect des délais de payement, ces clubs seront traduits devant le conseil de discipline conformément à la réglementation en vigueur». De plus, la FAF a indiqué que «la Chambre de résolution des litiges enregistre régulièrement des nouveaux dossiers de joueurs non payés par leurs clubs respectifs. La Ligue de football professionnel et le Bureau fédéral rappellent encore une fois à tous les clubs qui comptent des dettes importantes à l'endroit des joueurs qu'ils sont interdits de recrutement lors de la prochaine période d'enregistrement qui commencera ce 15 décembre 2016, et ce jusqu'à épuration de leurs dossiers.

Arbitrage à cinq dès les quarts de finale de la coupe d'Algérie

De son côté, la Commission fédérale d'arbitrage, annonce durant la réunion du BF qu' «à la fin de la phase aller, les arbitres d'élite, inter-ligues et amateurs seront soumis à des tests physiques traditionnels. Après évaluation, les meilleurs arbitres seront désignés durant la phase retour. A partir des quarts de finale de la coupe d'Algérie, la Commission fédérale d'arbitrage étudie la possibilité de tester l'arbitrage à cinq pour la première fois en Algérie.