DINAMO ZAGREB Soudani signe un doublé et devient meilleur buteur

Grâce à un doublé dans les bois du Locomotive Zagreb qui a permis à son équipe le Dinamo Zagreb de l'emporter (3-1) dimanche, l'attaquant algérien Hilal Soudani s'est hissé en tête du classement des buteurs du championnat de Croatie de football avec neuf réalisations.

Le joueur de 28 ans devance désormais ses deux premiers poursuivants d'une seule réalisation, même s'il a dû rater quelques matchs de son équipe en raison de blessures à répétition.

Soudani est pressenti néanmoins pour quitter les rangs du Dinamo dès le prochain mercato d'hiver, soit avant six mois de l'expiration de son contrat avec le champion de Croatie en titre qu'il avait rejoint en provenance du Vitoria Guimaraes (Div. 1, Portugal).

L'élimination sans gloire du Dinamo en phase de poules de la Ligue des champions d'Europe, en terminant 4e et dernier de son groupe avec un zéro pointé et aucun but marqué, précipiterait le départ de Soudani de Zagreb après avoir refusé de prolonger son contrat.