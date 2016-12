GHEZZAL, ATTAQUANT DE L'O.LYONNAIS "On a gagné en jouant mal"

L'Olympique Lyonnais s'est imposé (1-0) devant le Stade Rennais, mais sans convaincre. L'international algérien Rachid Ghezzal, qui était à l'origine du but de la victoire inscrit par Valbuena, n'a pas du tout apprécié la prestation de son équipe. Il a poussé un coup de gueule en zone mixte à la fin de la partie.

«On a fait un match de merde. C'était un peu laborieux, très compliqué à faire du jeu, aligner deux ou trois passes. Jouer tous les trois jours a un impact. Aujourd'hui, nous avons gagné, on ne va pas s'en plaindre, mais il va falloir bien récupérer. Je suis agacé, c'est normal. Nous sommes des joueurs de ballon, qui aimons faire du beau jeu. Nous sommes frustrés même de gagner de cette manière», dira Ghezzal, auteur d'un but et d'une passe décisive en 12 apparitions en Ligue 1 cette saison, dont 7 comme titulaire.