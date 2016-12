LIGUE DES CHAMPIONS (8ES DE FINALE) PSG-Barça et Arsenal-Bayern en têtes d'affiche

Le Real Madrid, tenant du titre, affrontera Naples, où évolue l'international algérien Fawzi Ghoulam, en 8es de finale de la Ligue des champions qui proposeront également le classique entre le Paris SG et le FC Barcelone, selon le tirage au sort effectué par l'UEFA hier à Nyon (Suisse). Les trois autres Algériens engagés dans ces 8es de finale, à savoir Islam Slimani, Riyad Mahrez (Leicester City) et Yacine Brahimi (FC Porto) ont hérité respectivement de Séville et de la Juventus.



Programme des 8es de finale:

Real Madrid (Espagne)-Naples (Italie)

Manchester City (Angleterre) - Monaco (France)

Benfica (Portugal) - Dortmund (Allemagne)

Bayern Munich (Allemagne) - Arsenal (Angleterre)

Porto (Portugal)-Juventus (Italie)

Bayer Leverkusen (Allemagne) - Atlético Madrid (Espagne)

FC Séville (Espagne) - Leicester (Angleterre)

8es de finale:

Aller: 14-15 février et 21-22 février

Retour: 7-8 mars et 14-15 mars

Quarts de finale:

Aller: 11-12 avril

Retour: 18-19 avril

Demi-finales:

Aller: 2-3 mai

Retour: 9-10 mai

Finale: 3 juin à Cardiff.