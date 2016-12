MOHAMED RAOURAOUA "Remémorer les gloires du sport algérien est un devoir"

Le président de la Fédération algérienne du football (FAF), Mohamed Raouraoua, a souligné, à Oran, que la remémoration des gloires du sport algérien est un devoir envers la société et les générations montantes. Dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une visite à Kaddour Bekhloufi, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN de football dans son domicile sis à Oran, M. Raouraoua a affirmé nécessaire de rendre hommage aux gloires de l'histoire du sport algérien dont le joueur international Bekhloufi qui ont tant donné au pays. Le président de la FAF, accompagné de membres de l'association sportive «La Radieuse», a ajouté qu'il faut réhabiliter ces anciens joueurs pour ne pas oublier leur apport et entretenir un contact permanent avec eux. L'ex-joueur Kaddour Bekhloufi, affecté par un problème de santé, a exprimé son immense joie pour ce geste de solidarité, saluant le grand intérêt accordé par l'Etat au développement du sport national et le soutien aux compétences. Il a exhorté, à cette occasion, l'élite nationale dans le domaine du football à donner le meilleur d'elle, soulignant que les compétences actuelles augurent d'une grande équipe nationale. Pour sa part, le président de «La Radieuse», Kada Chafi a signalé que son association a programmé de nombreuses initiatives visant à consacrer la culture de solidarité en milieu sportif et à perpétuer la mémoire et les gloires du sport algérien.