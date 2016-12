MONDIAUX 2016 DU YOSEIKAN BUDO Cinq médailles pour l'Algérie, dont une en or

La sélection algérienne de yoseikan-budo a décroché 5 médailles (1 or, 1 argent et 3 bronze) aux Championnats du monde 2016, disputés les 10 et 11 décembre en France.

La médaille d'or a été remportée par Mohamed Amine Hammache dans la catégorie des moins de 70 kg, alors que Mouloud Benouar a pris l'argent dans celle des moins de 80 kg. Walid Salhi (-75 kg), Abderrahmane Louchefoun (-70 kg) et Karim Mekkaoui (-65 kg) se sont contentés du bronze. La sélection algérienne avait effectué deux stages bloqués pour préparer ces Mondiaux-2016: le premier à Zéralda et le second à Souidania, sous la direction des entraîneurs nationaux Djamel Barka et Hassan Achouri, avec la contribution de l'expert international, Salah Mouhoub. L'Algérie n'avait plus participé aux mondiaux de yoseikan-budo depuis près de 20 ans et pour ses retrouvailles avec cette compétition, elle s'était fixée pour objectif de décrocher «un maximum de podiums». Le yoseikan-budo est un art martial qui se caractérise par l'utilisation de représentations en plastique d'armes blanches lors de certains combats. La pratique de cette discipline sportive a commencé en Algérie au milieu des années 1970. Le maître Salah Mouhoub, aujourd'hui expert international, compte parmi les tout premiers pratiquants.