USMH-MOB (9E JOURNÉE-MISE À JOUR) Faux pas interdit pour les Crabes

Le MO Béjaïa, lanterne rouge, effectuera un déplacement périlleux à Alger pour donner la réplique aujourd'hui à l'USM Harrach (15h) pour la mise à jour de la 9e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Incapable d'enregistrer la moindre victoire en 12 matchs, toutes compétitions confondues, le MOB devra impérativement enclencher sa mission de sauvetage au risque de compromettre sérieusement ses chances de maintien parmi l'élite. Avec 8 points dans son escarcelle, le club béjaoui n'aura désormais plus droit à l'erreur, d'autant qu'il accuse un retard de six points sur le CS Constantine, premier non-relégable.

Le MOB qui reste sur un match nul concédé à domicile face à la JS Saoura (1-1) affrontera aujourd'hui une équipe qui reste invaincue depuis la 8e journée. L'USMH (12e, 15 points) aspire ainsi à engranger le gain de la rencontre pour quitter la zone de turbulences et se rapprocher de la première partie du tableau.

Un enjeu capital donc pour les deux antagonistes, même si leurs objectifs sont différents, ce qui devrait donner lieu à une chaude empoignade. Le MOB est soumis à un rythme infernal suite à sa participation en coupe de la Confédération africaine qui a vu les Crabes atteindre la finale, finalement perdue face au TP Mazembe (aller 1-1, retour 4-1).

Le club de «Yemma Gouraya» disputera son dernier match de mise à jour de championnat le lundi 19 décembre à domicile face au CA Batna (16h).