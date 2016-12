PROCHAIN HÔTE DE L'ESS EN 16ES DE FINALE Le DRB Staouéli aux portes de l'Histoire

Par Bachir BOUTEBINA -

L'ESS revient une seconde fois à Bologhine, pour livrer un match de coupe d'Algérie que tout Staouéli prépare dans une effervescence sans précédent.

Dame coupe a fait le choix d'offrir au public sportif, et à des milliers de téléspectateurs fans du ballon rond national, de suivre jeudi prochain au stade Omar-Hammadi de Bologhine, un 16ème de finale sans précédent dans l'épreuve populaire, remportée à neuf reprises par l'Entente sétifienne, qui affrontera pour la première fois le DRB Staouéli, le Petit Poucet issu de la Régionale-Centre.

Certes il est clair que pour les habituels pronostiqueurs, il n' y aura pas photo entre le petit David de Staouéli et le prestigieux grand Goliath Sétif, tant il est vrai que les gars de la sympathique citée côtière-Ouest d'Alger, évoluent à mille lieues de la Ligue 1 Mobilis. Il n'en demeure pas moins que le DRB Staouéli s'apprête à connaître dans quarante-huit heures son jour de gloire car ce n'est pas toujours que l'on a l'occasion de se mesurer à un authentique ténor de la stature de l'ESS, au palmarès multiple, et richissime.

Ainsi en a décidé l'épreuve populaire pour Staouéli, cette coquette ville touristique de premier choix, et souvent prise d'assaut de partout, notamment en été par des milliers d'estivants. Mais Staouéli, ce n'est pas seulement ses nombreux et luxueux restaurants, ou bien cette citée sise du côté de Sidi Fredj, l'emblématique et historique complexe touristique, ou bien réputée pour sa proximité de la résidence d'Etat «Moretti-Club des pins, et le grand luxueux Sheraton.

Staouéli c'est avant tout pour les sportifs de longue date, le fief attitré du basket-ball national, et un authentique réservoir de la balle au panier algérien, et dont le club fanion a connu plusieurs consécrations. Mais derrière le basket-ball, vient cette équipe de football du DRBS qui a toujours tant bien que mal essayé de tirer son épingle dans les divisions, pré-honneur, honneur et Régionale-Centre.

Un petit club communal qui a enfanté par le passé plusieurs joueurs de talent, comme les frères Gharbi, et dont le sympathique Mustapha portait le brassard de capitaine du DRBS. Le club de Staouéli a permis à un joueur comme Zineddine Mekkaoui de passer par plusieurs ténors avérés de longue date, comme l'USM Alger, la JSK, le CSC, et qui porte actuellement les couleurs du RC Relizane. Et si du côté d'Aïn Benian on est toujours fan de la JS Kabylie, à Staouéli on est par contre plutôt supporter du MC Alger. D'ailleurs, ce jeudi après-midi, bon nombre de Mouloudéens ont fait le choix de se déplacer à Omar Hammadi de Bologhine pour soutenir le DRB Staouéli qui aura le grand privilège d'affronter l'ogre sétifien.

Ce jeudi les gars de Staouéli vont fouler la belle pelouse neuve de Bologhine, et face à un sacré monument du football algérien.