JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018 24 sports retenus pour le rendez-vous d'Alger

Le président du COA en visite au stade du 5-Juillet en compagnie de la commission d'organisation des Jeux africains de la jeunesse

Les Jeux africains de la jeunesse d'Alger, les 3es du genre, devront rassembler quelque 2 500 athlètes des 54 pays membres de l'ACNOA.

Les 3es Jeux africains de la jeunesse, prévus à Alger du 19 au 28 juillet 2018, comporteront 24 disciplines retenues, conjointement, par le comité d'organisation et la commission technique de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).

Le choix s'est porté sur 22 sports olympiques et deux non-olympiques.

Les disciplines olympiques sont: l'athlétisme, l'aviron, le badminton, la boxe, le canoë, le cyclisme, l'escrime, le football, le judo, la lutte, la natation, le rugby, le tennis, le tennis de table, le beach-volley, la gymnastique, l'haltérophilie, le handball, la voile, le volley-ball, le taekwondo et l'équitation.

Les deux disciplines non-olympiques sont le basket-ball (3x3) et le karaté qui va intégrer les JO en 2020. Par rapport à la dernière édition à Gaborone (Botswana-2014), l'édition d'Alger connaîtra l'intégration du basket-ball (3x3), du beach-volley, de l'équitation et de la voile, contre la suppression du triathlon, du golf, du netball et du basket-ball.

Les Jeux africains de la jeunesse d'Alger, les 3es du genre, devront rassembler quelque 2500 athlètes des 54 pays membres de l'ACNOA. «Ce programme permettra de préserver les acquis par une bonne préparation et une mise en condition des plus jeunes sportifs qui représentent l'avenir», a indiqué le président de l'ACNOA, Lassana Palenfo, sur le site de l'instance africaine.

Les règlements techniques des différentes épreuves prévues au programme sportif des troisièmes Jeux africains de la jeunesse seront édités en collaboration avec les confédérations sportives continentales, ajoute le site de l'ACNOA. Lors de sa récente visite à Alger à la tête d'une délégation d'experts africains, Lassana Palenfo avait assuré que ce rassemblement juvénile sera «une plate-forme d'échanges culturels et de partage de valeurs d'excellence, d'amitié et de respect mutuel».

La délégation d'experts africains a appelé les représentants des pays membres de l'instance olympique africaine à aider les organisateurs, en «respectant les délais des engagements et prendre toutes les dispositions pour faire participer leurs jeunes et futurs talents à cette manifestation qui va de succès en succès».

Les Jeux africains de la jeunesse d'Alger seront qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine).