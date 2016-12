JS KABYLIE Passé glorieux et futur incertain

Le président Hannachi ne sait plus à quel saint se vouer

Le constat cette saison est accablant et n'augure pas de lendemains meilleurs pour une équipe qui écrasait tout sur son passage

La JS Kabylie, considérée il n'y a pas si longtemps comme la locomotive du football national, continue de manger son pain noir en Championnat de Ligue 1 Mobilis de football, se retrouvant relégable à une journée de la fin de la phase aller.

Le club phare du Djurdjura, dont le dernier titre de champion remonte à 2008, a perdu son âme et son identité, estiment les observateurs, et devient une équipe «quelconque», se contentant depuis plusieurs saisons d'un simple rôle de firgurant.

Le constat cette saison est accablant et n'augure pas de lendemains meilleurs pour une équipe qui écrasait tout sur son passage, notamment lors des années 1980 où le «Jumbo Jet» faisait peur à n'importe quel adversaire.

Le président de la JSK, Mohand Chérif Hanachi qui se vantait à chaque veille de saison de posséder «une grande équipe» pour l'unique objectif de «jouer le titre», s'est toujours trompé de casting, que ce soit dans le recrutement ou dans le choix de l'entraîneur, diront certains. Kamel Mouassa qui avait mené le club la saison dernière à la 3e place, synonyme de participation en coupe de la Confédération, a été remercié au bout de neuf journées de championnat pour être remplacé par le Tunisien Sofiane Hidoussi. Inconnu au bataillon, Hidoussi s'est imposé pour son premier match sur le banc de la JSK en déplacement face au CS Constantine (1-0) dans le cadre de la 10e journée. Les amoureux des Canaris, qui croyaient au déclic, ont vite déchanté en voyant leur club favori accroché dès la journée d'après à domicile par le DRB Tadjenanet (1-1).

L'antre du 1er-Novembre qui représentait un véritable «tombeau» pour les adversaires, est devenu un terrain maudit pour la JSK qui n'a réussi à gagner aucun match devant son public depuis le début de cette saison.

Avec deux victoires seulement en 14 rencontres décrochées à l'extérieur (face au NA Hussein-Dey et au CS Constantine, ndlr), le club kabyle est appelé à se révolter lors de la seconde partie de la saison s'il ne veut pas retrouver le purgatoire qu'il avait quitté en... 1969 sans jamais y revenir. Côté statistiques, le bilan est loin d'être reluisant puisque l'équipe a marqué 8 buts pour 13 encaissés.

La défaite concédée samedi sur le terrain de l'USM Bel-Abbès (2-0) dans le cadre de la 14e journée, est venue confirmer le malaise dont souffre cette formation au passé glorieux avec pas moins de 27 titres, nationaux et internationaux. Au milieu d'un parcours chaotique en championnat, la JSK s'est qualifiée pour les 16es de finale de la coupe d'Algérie en s'imposant face au WAB Tissemsilt (5-0).

Le club devra bien gérer la manche retour du championnat, puisqu'elle entrera en lice en coupe de la Confédération à partir de février prochain, une compétition «de trop» estiment certains pour un club qui vise plutôt le maintien en Ligue 1.