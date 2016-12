LE SÉLECTIONNEUR GEORGES LEEKENS À ALGER Début de la première phase de préparation

Par Saïd MEKKI -

Le coach de l'EN compte sur les deux matchs amicaux pour bien préparer la CAN

Le sélectionneur des Verts, Georges Leekens, devrait débuter aujourd'hui la première phase de préparation de la CAN-2017, avec au programme deux stages à Alger

Le sélectionneur des Verts qui vient de superviser pas moins de huit joueurs dont les derniers sont Boudebouz, Benzia, Ghezzal et Bensebaïni, devra donc se réunir aujourd'hui avec son adjoint, Nabil Neghiz dans la perspective de discuter et surtout faire le choix des joueurs locaux dans la perspective de leur prochain stage prévu dès le 18 du mois en cours.

Il faut rappeler, au passage, que l'Equipe nationale A', qui sera dirigée par le sélectionneur de l'Equipe nationale A le Belge Georges Leekens, effectuera un premier stage du 18 au 20 du mois en cours au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

L'Equipe nationale A' avait été sanctionnée par la Confédération africaine de football (CAF) pour avoir déclaré forfait face à la Libye en juillet 2013 lors des qualifications, ratant du coup les CHAN-2014 et 2016.

Encore faut-il ajouter que le tirage au sort des qualifications aura lieu le 9 avril 2017 au Caire.

La phase qualificative concernant la zone nord et regroupant six équipes (Algérie, Egypte, Libye, Tunisie, Maroc, Mauritanie) aura lieu sous forme d'un mini-championnat entre les mois d'avril et août 2017. Les deux premiers se qualifieront pour la phase finale.

Seulement, ce stage sera doublement profitable pour le sélectionneur national dans la mesure où il pourrait donc voir de plus près les locaux afin d'en choisir quelques-uns pour l'expédition gabonaise.

Mais auparavant, Georges Leekens devrait également voir de plus près les gardiens de but locaux qui sont en stage, celui-ci ayant débuté dimanche dernier. Il s'agit des quatre gardiens suivants: Malik Asselah (JS Kabylie), Abdelkader Salhi (CR Belouizdad), Farid Chaâl (MC Alger) et Khaïri Barki (ES Sétif), ce dernier est appelé pour la première fois.

Ceci pour tenter de trouver le remplaçant» du portier numéro un de la sélection nationale Raïs M'bolhi, sans club, qui bien évidemment n'a pas été convoqué pour ce ministage.

Par la suite, le sélectionneur des Verts retournera chez lui le 22 du mois en cours pour passer les vacances de fin d'année en famille avant de retourner à Alger le 2 janvier prochain pour diriger le regroupement des Verts dans la perspective de la deuxième partie d'importance capitale de son programme de travail tracé après son engagement avec la sélection algérienne.

D'ailleurs, à partir de ce stage du début de l'année prochaine, la sélection algérienne de football est appelée à disputer deux matchs amicaux, les 7 et 10 janvier 2017, avant de prendre part à la phase finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) qui débutera le 14 du même mois au Gabon.

Pour le moment, on ne connaît pas encore l'identité de l'adversaire, ni le lieu qui accueillera les deux joutes, alors qu'au mois de novembre dernier, la Fédération mauritanienne de football avait annoncé que son équipe nationale affronterait les Verts les 7 et 10 janvier au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Ainsi le stage de l'Equipe nationale qui précédera la CAN-2017 se déroulera du 2 au 12 janvier 2017, date du départ pour Franceville qui accueillera les matchs des Verts lors du rendez-vous gabonais au cours duquel ils affronteront le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal pour le compte du groupe B du premier tour.

Pour bien assurer le séjour des Verts en terre gabonaise, une délégation de la FAF composée du président de la commission des Equipes nationales, Walid Sadi; le vice-président de l'instance fédérale algérienne, Djahid Zefzef et le cuisinier des Equipes nationales, devraient être présents dès aujourd'hui à Franceville.

A rappeler enfin que les Verts entameront la compétition le 15 janvier face au Zimbabwe avant de donner la réplique à la Tunisie le 19 janvier puis au Sénégal le 23 janvier.