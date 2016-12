BENZIA, ATTAQUANT DE LILLE "Si je suis appelé pour la CAN, j'irai comme il se doit"

Devenu réserviste chez les Verts, Yassine Benzia espère participer à sa première CAN surtout qu'il est devenu un titulaire à part entière à Lille depuis le départ de Frédéric Antonetti. «Je ne peux pas refuser une sélection. Si je suis appelé, j'irai comme il se doit. Je n'ai pas la prétention de pouvoir refuser quoi que ce soit. J'irai là où le vent m'emmène», a fait savoir Benzia dans un entretien accordé à La voix du Nord. Titularisé pour la quatrième fois de suite, le jeune international algérien semble avoir gagné la confiance du nouveau coach du LOSC, Patrick Collot. «J'ai beaucoup bataillé et travaillé dans l'ombre pour pouvoir enchaîner les matchs. Maintenant que le coach me fait confiance et me le permet, je suis content, d'autant plus qu'on enchaîne les victoires. Je suis satisfait personnellement et collectivement. Quand tu enchaînes les matchs, tu peux te montrer complètement. Avant, je n'avais que des petits bouts de matchs, donc je ne pouvais pas montrer ce dont j'étais capable. Je sais que j'ai du coffre, que je peux enchaîner les efforts. Maintenant que je suis sur le terrain, je peux le faire. Offensivement et défensivement. C'est ce que le coach me demande et j'essaie d'appliquer ses consignes», a indiqué l'ancien Lyonnais qui s'éclate au poste de second attaquant. «Ça me permet de pouvoir faire jouer les autres. Je suis content, mais dans n'importe quel poste où je jouerai, je donnerai le maximum», a t-il expliqué.