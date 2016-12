CAN DE BEACH SOCCER Coup d'envoi à Lagos de l'édition de 2016

Le coup d'envoi de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations de Beach soccer (football de plage) a été donné avant-hier à Lagos, au Nigeria, avec la participation de huit sélections, a rapporté la presse locale. Parmi les huit sélections présentes, figurent, trois des quatre vainqueurs de la compétition: le Sénégal (triple vainqueur en 2008, 2011, 2013), le Nigeria (double lauréat en 2007, 2009) et Madagascar, détenteur du trophée (2015). Le Cameroun, sacré en 2006, sera le grand absent au Nigeria, aux côtés de l'Algérie. Selon la même source, le rendez-vous de Lagos promet de belles retruvailles puisque sur les huit équipes en lice, sept étaient présentes aux Seychelles. Ces dernières cédant cette année leur place à la Libye. Les retrouvailles les plus attendues sont celles entre Madagascar et le Sénégal, le champion et le vice-champion de la dernière édition, dans un groupe B, où la Libye et le Maroc joueront les outsiders.Quant au groupe A, il s'annonce plus ouvert avec le pays hôte, le Nigeria, l'Egypte, le Ghana et la Côte d'Ivoire. A l'issue de la phase de groupe se jouant en championnat aller, les deux premiers de chaque groupe se qualifient en demi-finales. Les deux finalistes de la CAN représenteront le continent à la Coupe du monde de beach soccer en 2017 aux Bahamas.