COUPE D'ALGÉRIE DE BILLARD La 23e édition à Khenchela

La coupe d'Algérie 2016 de billard, pour seniors (messieurs), espoirs de moins de 21 ans et jeunes talents (12-14 ans), se déroulera les 15 et 16 décembre à la salle «Boudebouz» de Khenchela, a-t-on appris auprès des organisateurs. Un total de 107 joueurs devraient participer à cette 23e édition de la Coupe d'Algérie, a indiqué la Fédération algérienne de rafle et billard, organisatrice de la compétition avec la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Khenchela, en collaboration avec le club local du CSBA Khenchela. «Il y aura 47 participants chez les seniors, 38 chez les moins de 21 ans et 22 chez les jeunes talents de 12-14 ans», a détaillé l'instance fédérale. Ces athlètes sont issus de 13 wilayas, à savoir Batna, Sidi Bel-Abbès, Alger, Sétif, Oran, Bordj Bou Arréridj, Biskra, Khenchela, Mostaganem, Béjaïa, Constantine, Tébessa et Annaba. Les qualifications débuteront jeudi, à partir de 14h, alors que les finales auront lieu vendredi à 18h30. Les finales seront suivies de la remise des prix aux vainqueurs en présence de représentants des autorités locales, selon les organisateurs.