EQUIPE NATIONALE DE HANDBALL (DAMES) Guernane annonce sa démission

L'entraîneur de la sélection algérienne de handball (dames) Guernane Zoheir a annoncé sa démission de son poste au lendemain de la participation à la coupe d'Afrique des nations (CAN Angola-2016) qui a vu le Sept national terminer à la 6e place au classement sur huit équipes. «Notre parcours en Angola était négatif sur toute la ligne au moment où on pouvait faire mieux, d'autant que le tirage au sort nous a été favorable. Je suis démissionnaire et ma décision est irrévocable, je trouve inacceptable ce qui s'est passé en Angola avec ce technicien (Semir Zuzo, ndlr) qui a bousillé tout le travail que nous avons accompli depuis juillet dernier», a affirmé à l'APS Guernane. L'Algérie a complètement raté sa sortie en terre angolaise, concédant cinq défaites pour une seule victoire décrochée en match de classement pour la 7e place face à la Guinée (33-26). Elle a finalement pris la 6e place après la disqualification du Sénégal qui a fait jouer «irrégulièrement» Doungou Camara laquelle a déjà porté les couleurs françaises. «Je pouvais partir avant même le début de la CAN, mais j'ai préféré reporter mon départ pour ne pas perturber le groupe. Il était convenu que Zuzo intègre le staff en tant qu'expert, mais il s'est retrouvé du jour au lendemain comme le premier responsable, c'est lui qui a établi la liste des joueuses convoquées et le hic c'est qu'il a écarté de la liste des éléments évoluant en France qui pouvaient apporter un plus à cette équipe», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Si c'était un technicien de renom qui avait déjà fait ses preuves ailleurs, je n'aurais rien dit, mais engager un technicien qui a travaillé en 5e division en France (avec CSM Puteaux, ndlr) est une chose inacceptable que je refuse de cautionner surtout qu'il a été imposé par un membre du Bureau fédéral». Selon Guernane, l'ancien international français a commis en Angola des fautes dans la méthodologie du sport qu'«un technicien débutant ne ferait pas». «L'équipe s'apprêtait à jouer un match à 17h00, je n'arrive pas à comprendre comment cet entraîneur a pu programmer une séance d'entraînement entre 12h00 et 13h00 sous une chaleur qui frôlait les 40 degrés, alors que les joueuses ont pris leur déjeuner à 14h00, c'est contraire à la méthodologie du sport». Enfin, Guernane a mis en cause «la mauvaise stratégie que suit la Fédération algérienne de handball dans la gestion des différentes sélections nationales».