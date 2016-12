GHEZZAL, ATTAQUANT DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS "Mon problème est d'ordre financier"

L'attaquant international algérien de l'Olympique lyonnais, Rachid Ghezzal, a indiqué hier que le problème qui l'empêchait de prolonger son bail avec les Gones était d'ordre financier. «Sur le plan sportif, l'OL m'offre des garanties intéressantes.

J'ai aussi la chance d'évoluer dans le club de ma ville. Toute ma famille est à Lyon et c'est un point très important pour moi. Mais j'ai vingt-quatre ans et l'aspect financier entre en jeu», a expliqué le frère cadet de l'ex-international algérien, Abdelkader Ghezzal, sur Radio Monte-Carlo (RMC). Au début de la saison en cours, l'entourage de Rachid Ghezzal avait dénoncé une «concurrence déloyale», considérant que «tout était mis en oeuvre pour que ce soit Nabil Fékir», le concurrent direct de Rachid, qui joue.

Une situation qui avait dès lors incité le jeune international algérien à envisager le départ, surtout que son contrat expire en juin 2017 et que plusieurs clubs, anglais et espagnols, étaient prêts à mettre le paquet pour l'engager. Avec le temps, les choses se sont plus ou moins améliorées à Lyon, particulièrement sur le plan sportif, avec un Ghezzal qui joue de manière plus régulière. Mais cette situation n'a pas totalement convaincu le joueur de rempiler, car désireux d'être revalorisé tout autant sur le plan financier. Ghezzal a affirmé plusieurs fois qu'il donnait «la priorité à Lyon», même si «le football anglais est très attractif» et que le championnat espagnol «convient parfaitement» à son jeu. Mais il ne compte pas rester contre des miettes. Le président Jean-Michel Aulas devra donc mettre la main à la poche pour espérer prolonger son jeune international algérien.